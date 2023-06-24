В «Барсе» пообещали зарегистрировать новые контракты Гави, Араухо, Алонсо и Роберто. Боссам придется дать гарантии на 6 млн евро

Теги Барселона Ла Лига Маркос Алонсо Серджи Роберто Иньяки Пенья Рональд Араухо деньги Гави Футбол

Новые контракты Гави, Рональд Араухо, Серджи Роберто и других игроков точно зарегистрируют.

Об этом сообщает COPE со ссылкой на Эдуарду Ромеу, вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам.

Чтобы зарегистрировать Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Иньяки Пенью, нужно подождать 1 июля – регистрация будет возможна начиная с этой даты.

Ромеу заявил, что совет директоров должен будет предоставить Ла Лиге гарантии на 6 млн евро.

«Мы сможем зарегистрировать контракты, это нас не беспокоит, хотя придется обеспечить гарантии», – сказал Ромеу.

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6 комментариев

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Евгений Шазиев
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Тебас достал душить свою же лигу, за ними будущее ЛЛ.
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predMBAPPE
Тебас; нужно сократить зп на 100млн и продать на 300млн чтобы зарегистрировать новые контракты, можно по другому, Барто знает правильный путь)
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За Валенсию с 1999
Пора в Терсеру отправлять за махинации
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