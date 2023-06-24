В «Барсе» пообещали зарегистрировать новые контракты Гави, Араухо, Алонсо и Роберто. Боссам придется дать гарантии на 6 млн евро
Новые контракты Гави, Рональд Араухо, Серджи Роберто и других игроков точно зарегистрируют.
Об этом сообщает COPE со ссылкой на Эдуарду Ромеу, вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам.
Чтобы зарегистрировать Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Иньяки Пенью, нужно подождать 1 июля – регистрация будет возможна начиная с этой даты.
Ромеу заявил, что совет директоров должен будет предоставить Ла Лиге гарантии на 6 млн евро.
«Мы сможем зарегистрировать контракты, это нас не беспокоит, хотя придется обеспечить гарантии», – сказал Ромеу.
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