В «Барсе» пообещали зарегистрировать новые контракты Гави, Араухо, Алонсо и Роберто. Боссам придется дать гарантии на 6 млн евро

Новые контракты Гави, Рональд Араухо, Серджи Роберто и других игроков точно зарегистрируют.

Об этом сообщает COPE со ссылкой на Эдуарду Ромеу, вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам.

Чтобы зарегистрировать , , Маркоса Алонсо, и Иньяки Пенью, нужно подождать 1 июля – регистрация будет возможна начиная с этой даты.

Ромеу заявил, что совет директоров должен будет предоставить гарантии на 6 млн евро.

«Мы сможем зарегистрировать контракты, это нас не беспокоит, хотя придется обеспечить гарантии», – сказал Ромеу.