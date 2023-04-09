«Интер» контактирует с тренером «Порту» Консейсау. Мотта и Де Дзерби – тоже в шорт-листе

Теги Интер Симоне Индзаги высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия Тиаго Мотта серия А Италия возможные трансферы Болонья Сержиу Консейсау Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

«Интер» может назначить Сержиу Консейсау из «Порту» на пост главного тренера

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у итальянского клуба состоялись первые контакты с тренером «Порту». Он не будет против того, чтобы возглавить «Интер».

«Нерадзурри» внимательно наблюдали за работой Консейсау в недавних матчах Лиги чемпионов между клубами. «Интеру» нравится этот тренер, но в клубе понимают, что переговоры с «Порту» не будут простыми. Консейсау амбициозно настроен по поводу своего будущего.

Также в шорт-лист «Интера» входят тренер «Болоньи» Тиаго Мотта и Роберто Де Дзерби, который работает с «Брайтоном».

Ранее сообщалось, что «Интер» может уволить Симоне Индзаги в случае вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики».

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ Streetbor
каждый уважающий себя клуб должен дать потренировать своей легенде. Мотта заслужил!
и также оказаться в середине таблицы, бред же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Индзаги, к моему удивлению, не потянул Интер. После прошлого сезона, когда на багаже Конте (и такое бывает) Интер едва не выиграл скудетто, казалось, что уж за место в ЛЧ можно не беспокоиться. Однако теперь впервые за довольно долгий срок Интер рискует не попасть ЛЧ. Это явный регресс и несоответствие задаче-минимум.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Ответ jonnysilverhand01
Пожалуйста подпишите Мауринью ! Второй приход Жозе и требл !
Он не пойдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Streetbor
каждый уважающий себя клуб должен дать потренировать своей легенде. Мотта заслужил!
Консейсау тоже не чужой человек для Интера. А оба они не сказать, что прям легенды, хотя Мотта, конечно, более значимый след в истории оставил, чем Консейсау.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Ответ Артем Алмазов
Симеоне!
Оооо нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Южанин78
Я уже 2 недели говори, не надо распыляться и искать кого то, есть свой Мотта, ставит супер футбол с Болонией и придёт за не очень большие деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lizarazu
Это который из фильма про Ван Дамма?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Пожалуйста подпишите Мауринью ! Второй приход Жозе и требл !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
Сашка Мостовой ждет своего шанса! xD
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экочёрт 4000
Любой из вариантов будет прекрасен
Лишь бы этого бесхребетного червя уволили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael none
Ответ petro42z
Во сколько раз нужно его зарплату урезать, чтоб Интер смог позволить его себе?
Зарплата тренера вроде не входит в потолок fair play поэтому Интер может себе его позволить настолько насколько владельцу не жалко денег. Это разные кассы. Зачем только платить 30 лямов тренеру, который ничего не гарантирует. В Испании Симеоне возглавляет клуб который с отрывом третий по финансам. С Интером все будет не так - Юве, Милан, Наполи и даже Рома будут иметь сопоставимый бюджет, так что придется прыгать выше головы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Palacio8
Ответ Streetbor
каждый уважающий себя клуб должен дать потренировать своей легенде. Мотта заслужил!
Ты имел ввиду картон вместо клуба, как обычно? Или тогда здесь плюсов не удастся нафармить?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Индзаги аут☝️! #
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
petro42z
Ответ Артем Алмазов
Симеоне!
Во сколько раз нужно его зарплату урезать, чтоб Интер смог позволить его себе?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael none
На работу Мотты было бы интересно посмотреть, хотя особого результата не ожидаю, с Де Дзерби ожидаю результат, но не так интересно, Консейсау - ничего не жду. Порту грамотная, но беззубая команда, слишком мягкая. Если нужен результат прямо сейчас, а потом хоть трава не расти, то это к Контэ. Но кто угодно (за исключением Консейсау) лучше Индзаги.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Palacio8
Шило на мыло. С таким составом дров и Рахимова будет достаточно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Абсолютно разные тренеры - Консейсау с вертикальным футболом, и позиционщики Де Дзерби и Мотта. Стоит определиться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
каждый уважающий себя клуб должен дать потренировать своей легенде. Мотта заслужил!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Артем Алмазов
Симеоне!
Вряд ли из Атлетико уйдёт. Они сейчас как раз игру нормализировали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CM1
Бедный Брайтон. Второго топаря с тренерской скамейки у них хотят увести...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Хотелось бы Де Дзерби в будущем увидеть на посту в Ювентусе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Алмазов
Симеоне!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Не думаю что Консейсау это именно тот тренер который поможет Интеру добиваться успеха
( чисто мое мнение )
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий