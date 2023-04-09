«Интер» контактирует с тренером «Порту» Консейсау. Мотта и Де Дзерби – тоже в шорт-листе

«Интер» может назначить Сержиу Консейсау из «Порту» на пост главного тренера

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у итальянского клуба состоялись первые контакты с тренером «Порту». Он не будет против того, чтобы возглавить «Интер».

«Нерадзурри» внимательно наблюдали за работой Консейсау в недавних матчах Лиги чемпионов между клубами. «Интеру» нравится этот тренер, но в клубе понимают, что переговоры с «Порту» не будут простыми. амбициозно настроен по поводу своего будущего.

Также в шорт-лист « » входят тренер «Болоньи» и , который работает с « ».

Ранее сообщалось, что «Интер» может уволить Симоне Индзаги в случае вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики».