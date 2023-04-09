«Интер» контактирует с тренером «Порту» Консейсау. Мотта и Де Дзерби – тоже в шорт-листе
«Интер» может назначить Сержиу Консейсау из «Порту» на пост главного тренера
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у итальянского клуба состоялись первые контакты с тренером «Порту». Он не будет против того, чтобы возглавить «Интер».
«Нерадзурри» внимательно наблюдали за работой Консейсау в недавних матчах Лиги чемпионов между клубами. «Интеру» нравится этот тренер, но в клубе понимают, что переговоры с «Порту» не будут простыми. Консейсау амбициозно настроен по поводу своего будущего.
Также в шорт-лист «Интера» входят тренер «Болоньи» Тиаго Мотта и Роберто Де Дзерби, который работает с «Брайтоном».
Ранее сообщалось, что «Интер» может уволить Симоне Индзаги в случае вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики».
Лишь бы этого бесхребетного червя уволили
( чисто мое мнение )