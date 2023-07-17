«Милану» и «Интеру» интересен лучший бомбардир «Порту» Тареми. За него требуют 30 млн евро

Теги Интер Милан высшая лига Португалия Порту серия А Италия возможные трансферы Мехди Тареми Футбол

Форвард «Порту» Мехди Тареми интересен «Милану» и «Интеру».

«Драконы» требуют 30 млн евро за 30-летнего игрока сборной Ирана, но, возможно, согласятся и на 25 млн плюс бонусы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Интересы Тареми представляет известный футбольный агент Жорже Мендеш.

Контракт лучшего бомбардира «Порту» с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В 50 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Тареми 31 гол и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArdaTuran
30 лямов за чувака, который нигде серьёзнее чемпа Португалии не играл и которому за 30+?
Нет уж, спасибо, оставьте себе.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
porosenochek
На ЧМ совсем не убедил...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даулет Калмагамбет
Ответ ArdaTuran
30 лямов за чувака, который нигде серьёзнее чемпа Португалии не играл и которому за 30+? Нет уж, спасибо, оставьте себе.
И с одним годом контракта
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexmixer9
Ответ ArdaTuran
30 лямов за чувака, который нигде серьёзнее чемпа Португалии не играл и которому за 30+? Нет уж, спасибо, оставьте себе.
Какая то утятина, даже зная "гениальные" трансферы миланских клубов, в этот верится с трудом)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий