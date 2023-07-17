«Милану» и «Интеру» интересен лучший бомбардир «Порту» Тареми. За него требуют 30 млн евро
Форвард «Порту» Мехди Тареми интересен «Милану» и «Интеру».
«Драконы» требуют 30 млн евро за 30-летнего игрока сборной Ирана, но, возможно, согласятся и на 25 млн плюс бонусы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Интересы Тареми представляет известный футбольный агент Жорже Мендеш.
Контракт лучшего бомбардира «Порту» с клубом рассчитан до июня 2024 года.
В 50 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Тареми 31 гол и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
Нет уж, спасибо, оставьте себе.