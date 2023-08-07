«Барселона» сделала предложение об аренде Силвы с выкупом за 50 млн фунтов. «Ман Сити» ответил, что хавбек не продается
«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Барселоны» по Бернарду Силве.
По данным Mundo Deportivo, каталонцы попытались арендовать полузащитника с обязательством выкупа за 50 млн фунтов (около 58 млн евро). «Горожане» сообщили представителям «блауграны», что футболист не продается.
При этом «Барселона» не теряет надежды на заключение сделки. Отмечается, что сам игрок тоже предпринимает действия с целью убедить «Манчестер Сити» отпустить его.
Со статистикой Силвы, также интересующего «ПСЖ», можно ознакомиться здесь.
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