«Барселона» сделала предложение об аренде Силвы с выкупом за 50 млн фунтов. «Ман Сити» ответил, что хавбек не продается

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Барселоны» по Бернарду Силве.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы попытались арендовать полузащитника с обязательством выкупа за 50 млн фунтов (около 58 млн евро). «Горожане» сообщили представителям «блауграны», что футболист не продается.

При этом «Барселона» не теряет надежды на заключение сделки. Отмечается, что сам игрок тоже предпринимает действия с целью убедить «Манчестер Сити» отпустить его.

Со статистикой Силвы, также интересующего «ПСЖ», можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Ответ Pucheslav
за 50 млн. Они чего там курили ?
Это первое предложение. Если сделаешь сразу предложение на 80 млн, то как потом торговаться? Таковы законы жанра.
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Зачем уходить из Сити в Барсу, будучи игроком основы, непонятно. Сити очевидно сильнее, зп Барса тоже вряд ли больше предложит, постоянные проблемы там даже с заявкой на сезон, какой смысл?
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за 50 млн. Они чего там курили ?
+11
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Ответ ScorpionN***
Смысл в том, что в Сити выиграл все что можно, есть шанс перейти в команду с большой историей и в солнечный город, по сравнению с мрачным манчестером
Ты расписал плюсы для футболиста, которому хорошо за 30. Греть кости на солнышке. Игрового смысла нет, Сити сейчас лучший клуб в мире, уходить оттуда на меньшую зарплату только ради того что город солнечный... Ты серьезно считаешь это аргументом?)
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Ман Сити он самим нужен как воздух ,странно что они никого в атакующую группу не купили в это То.
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У Сити и так состав знатно ослабел, если ещё и Бернарду продадут,то останутся без норм вингера
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Бернардо Силва 28 лет, контракт ещё два года, цена Трансфермаркета 80 млн. Лапорта, а предложу ка я аренду с выкупом чуть выше половины. А потом скажет что пытался.
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Ответ Михо
Зачем уходить из Сити в Барсу, будучи игроком основы, непонятно. Сити очевидно сильнее, зп Барса тоже вряд ли больше предложит, постоянные проблемы там даже с заявкой на сезон, какой смысл?
Смысл в том, что в Сити выиграл все что можно, есть шанс перейти в команду с большой историей и в солнечный город, по сравнению с мрачным манчестером
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Ответ Евгений Шазиев
В свое время Зидан за эту сумму в Реал уходил.
Сколько стоили 50 млн тогда и сколько они стоят сейчас ? Разные деньги
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Ответ ZaSvabody
Это первое предложение. Если сделаешь сразу предложение на 80 млн, то как потом торговаться? Таковы законы жанра.
Минус схемы в том, что они со своими рычагами так запутались, что снова не вариант что игроков зарегистрируют. И где они возьмут даже 50 млн - непонятно. А уж 80... Этот пир во время чумы все богаче и богаче.
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Ответ Евгений Шазиев
В свое время Зидан за эту сумму в Реал уходил.
В "своё время" 50 лямов это были другие деньги.
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Ответ Василий Васильевич
Ман Сити он самим нужен как воздух ,странно что они никого в атакующую группу не купили в это То.
Не купили так как знают что Барса надорвётся если попытается купить.
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Ответ Overkiller
Гюндоган тоже не понимает, но вам виднее.
Разница в возрасте 4 года. Гюндогану уже пора в солнечный город, Силве пока рано
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Ответ Михо
Зачем уходить из Сити в Барсу, будучи игроком основы, непонятно. Сити очевидно сильнее, зп Барса тоже вряд ли больше предложит, постоянные проблемы там даже с заявкой на сезон, какой смысл?
Гюндоган тоже не понимает, но вам виднее.
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Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ситявые держат игрока в плену, не отпускают на повышение
Ахаххахахахахахаххааххахахахахахахахахахахах
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Ответ Overkiller
Гюндоган тоже не понимает, но вам виднее.
В случае Гюндогана там писали,что жена очень хотела переехать из Манчестера в Барселону!Ее Лапорта даже на презентации с днем рождения поздравлял!
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Ответ ScorpionN***
Смысл в том, что в Сити выиграл все что можно, есть шанс перейти в команду с большой историей и в солнечный город, по сравнению с мрачным манчестером
да, большая история. Мало кого в финале унижали 0:4. Я бы сказал, можно повторить, но навряд ли барса выйдет хотя бы из группы. Так сказать, создают новую историю, аутентичную. Ну, как привыкли до эпохи Месси
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Ответ Overkiller
Гюндоган тоже не понимает, но вам виднее.
Ну гюндогану как раз за 30) а так там же вроде как мечта его была барса, поэтому возможно и перейдет, пеп тоже не держит игроков силком, заплатят сколько просят, и перейдет. Но 50 это несерьезно) Сити Ферана пихнули за 55))))
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Ответ Pucheslav
Сколько стоили 50 млн тогда и сколько они стоят сейчас ? Разные деньги
В своё время не было никакого ФФП. Чем он помог футболу (если не считать интересы отдельно взятых клубов) непонятно.
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Ответ ZaSvabody
Это первое предложение. Если сделаешь сразу предложение на 80 млн, то как потом торговаться? Таковы законы жанра.
даже если Барса предложит 80 лямов, которых у неё не будет ещё как минимум лет 5, её в лучшем случае отправят свистеть в свистульки в Сергиев-Посаде
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Ответ Overkiller
В "своё время" 50 лямов это были другие деньги.
То есть ожидаем тех времён, когда ноунеймы типа джулингема (или как его там?) будут уходить за три ярда?
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Ответ Pucheslav
за 50 млн. Они чего там курили ?
Да он не модод так то, это не месси, 50 за сильву вполне себе адекватный ценник
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Ответ Eden Hazard
Минус схемы в том, что они со своими рычагами так запутались, что снова не вариант что игроков зарегистрируют. И где они возьмут даже 50 млн - непонятно. А уж 80... Этот пир во время чумы все богаче и богаче.
Это аренда с обязательством выкупа, за сезон эти 50 можно раздобыть или заработать, даже не используя новый рычаг. Просто Пеп дал понять, что Бернардо ему нужен в этом сезоне как игрок основы и он его не продаст. P.S. Мне как болельщику Барсы конечно бы хотелось видеть такого классного игрока в нашем клубе, но куда будет спокойнее, если они в ближайшее время объявят, что зарегистрировали всех игроков на будущий сезон и нет каких-то финансовых проблем перед лигой.
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Ответ ZaSvabody
Это первое предложение. Если сделаешь сразу предложение на 80 млн, то как потом торговаться? Таковы законы жанра.
Барса, на 80? Смешно
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