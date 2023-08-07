«Барселона» сделала предложение об аренде Силвы с выкупом за 50 млн фунтов. «Ман Сити» ответил, что хавбек не продается

«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Барселоны» по Бернарду Силве.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы попытались арендовать полузащитника с обязательством выкупа за 50 млн фунтов (около 58 млн евро). «Горожане» сообщили представителям «блауграны», что футболист не продается.

При этом « » не теряет надежды на заключение сделки. Отмечается, что сам игрок тоже предпринимает действия с целью убедить « » отпустить его.

Со статистикой , также интересующего «ПСЖ», можно ознакомиться здесь.

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