«Барсе» интересен Арнау Мартинес. «Жирона» хочет 20 млн евро за 20-летнего правого защитника
«Барселоне» интересен еще один футболист «Жироны».
Этим летом каталонцы подписали из «Жироны» своего воспитанника Ориоля Ромеу. Также внимание сине-гранатовых привлек Арнау Мартинес.
20-летний правый защитник входит в список потенциальных кандидатов на усиление линии обороны «Барсы» вместе с Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Хуаном Фойтом («Вильярреал»), Иваном Фреснедой («Вальядолид») и Тома Менье («Боруссия» Дортмунд).
Воспитанником Ла Масии «Барса» интересовалась еще осенью 2022 года.
Ранее «Атлетико» не смог за 18 млн евро купить Мартинеса – «Жирона» хочет 20 млн. Об этой цене сообщили и «Барсе».
Арнау забил 3 гола, отдал 4 результативных паса и заработал 11 желтых карточек в 33 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
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