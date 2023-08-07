«Барсе» интересен Арнау Мартинес. «Жирона» хочет 20 млн евро за 20-летнего правого защитника

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Тома Менье Жоау Канселу Хуан Фойт Арнау Мартинес Иван Фреснеда Футбол

«Барселоне» интересен еще один футболист «Жироны».

Этим летом каталонцы подписали из «Жироны» своего воспитанника Ориоля Ромеу. Также внимание сине-гранатовых привлек Арнау Мартинес.

20-летний правый защитник входит в список потенциальных кандидатов на усиление линии обороны «Барсы» вместе с Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Хуаном Фойтом («Вильярреал»), Иваном Фреснедой («Вальядолид») и Тома Менье («Боруссия» Дортмунд).

Воспитанником Ла Масии «Барса» интересовалась еще осенью 2022 года.

Ранее «Атлетико» не смог за 18 млн евро купить Мартинеса – «Жирона» хочет 20 млн. Об этой цене сообщили и «Барсе».

Арнау забил 3 гола, отдал 4 результативных паса и заработал 11 желтых карточек в 33 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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11 комментариев

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Странно что Реал его не хочет
У них итак кроме Карвахаля никого толком на фланг нет
Ну Васкес еще
+10
0
+10
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Ответ Filipp Gorski
Странно что Реал его не хочет У них итак кроме Карвахаля никого толком на фланг нет Ну Васкес еще
У Реала все мысли о Мбаппе.
+10
-2
+8
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Менье то что здесь забыл?
+7
0
+7
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Перспективный пз
+7
-1
+6
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Ответ Filipp Gorski
Странно что Реал его не хочет У них итак кроме Карвахаля никого толком на фланг нет Ну Васкес еще
Реал всё пытается двери закрыть для Мбаппе 😂
+4
0
+4
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Арнау воспитанник - скорее всего уйдёт в Барсу. Тогда Фреснеда - в Мадрид.
+3
-1
+2
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Хороший игрок на проблемную позицию.
+1
0
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Интересная политика в Европе, если игрок топ но в середняке его цена потолок 20-25, даже играя на высоком уровне 5лет, перешел в клуб топ5 европы и цена уже 100, заиграл так вообще 150)
+1
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+1
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Ответ Filipp Gorski
Странно что Реал его не хочет У них итак кроме Карвахаля никого толком на фланг нет Ну Васкес еще
Перец лучше весь бюджет убьёт на мбаппе и обувь и поставит на пз Камавингу или Вальверде чем возьмёт защитника
+2
-1
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забрать его и спихнуть им роберто и алонсо в придачу
0
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Ответ Filipp Gorski
Странно что Реал его не хочет У них итак кроме Карвахаля никого толком на фланг нет Ну Васкес еще
Деньги на Мбаппе собирают 🤣
0
0
0
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