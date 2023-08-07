«Барсе» интересен Арнау Мартинес. «Жирона» хочет 20 млн евро за 20-летнего правого защитника

«Барселоне» интересен еще один футболист «Жироны».

Этим летом каталонцы подписали из «Жироны» своего воспитанника Ориоля Ромеу. Также внимание сине-гранатовых привлек .

20-летний правый защитник входит в список потенциальных кандидатов на усиление линии обороны «Барсы» вместе с («Манчестер Сити»), («Вильярреал»), («Вальядолид») и («Боруссия» Дортмунд).

Воспитанником Ла Масии «Барса» интересовалась еще осенью 2022 года.

Ранее «Атлетико» не смог за 18 млн евро купить Мартинеса – « » хочет 20 млн. Об этой цене сообщили и «Барсе».

Арнау забил 3 гола, отдал 4 результативных паса и заработал 11 желтых карточек в 33 матчах в прошлом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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