«Краснодар» предложил 8 млн евро за опорника «Бенфики» Габриэла. Его хотел «Спартак» (O Jogo)

интересен опорный полузащитник «Бенфики» .

По данным O Jogo, российский клуб предложил за бразильца 8 миллионов евро. Футболист не очень хочет ехать в Россию. Он может изменить мнение, если «Краснодар» предложит контракт с зарплатой не менее 1,5 млн евро в год.

Отмечается, что 27-летний игрок уже не тренируется с основой «Бенфики». Вероятно, он сменит клуб этим летом.

Несколько дней назад появилась информация о том, что интерес к полузащитнику проявляет «Спартак».

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Габриэл сыграл за «Бенфику» 32 матча, забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи. Его полную статистику можно найти здесь.