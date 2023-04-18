Кепа Аррисабалага: «Реал» – король Лиги чемпионов. Об их истории известно все»

Кепа Аррисабалага назвал «Реал» королями Лиги чемпионов.

«Челси» проиграл мадридскому клубу (0:2) в первом матче 1/4 финала .

«В этом турнире « » – король. Мы ими не удивлены. Потому что об их истории известно все.

Мы не были достаточно настойчивы в первом матче и должны это исправить», – сказал вратарь « ».

Ответная игра команд состоится 18 апреля в Лондоне. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.