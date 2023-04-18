Кепа Аррисабалага: «Реал» – король Лиги чемпионов. Об их истории известно все»
Кепа Аррисабалага назвал «Реал» королями Лиги чемпионов.
«Челси» проиграл мадридскому клубу (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«В этом турнире «Реал» – король. Мы ими не удивлены. Потому что об их истории известно все.
Мы не были достаточно настойчивы в первом матче и должны это исправить», – сказал вратарь «Челси».
Ответная игра команд состоится 18 апреля в Лондоне. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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