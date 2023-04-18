Кепа Аррисабалага: «Реал» – король Лиги чемпионов. Об их истории известно все»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кепа Аррисабалага Футбол

Кепа Аррисабалага назвал «Реал» королями Лиги чемпионов.

«Челси» проиграл мадридскому клубу (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В этом турнире «Реал» – король. Мы ими не удивлены. Потому что об их истории известно все.

Мы не были достаточно настойчивы в первом матче и должны это исправить», – сказал вратарь «Челси».

Ответная игра команд состоится 18 апреля в Лондоне. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

30 комментариев

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Ignazio DE Alter
даже тренер соперников признаёт величие Реала
+45
-4
+41
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Sevuska
Там даже игрок в гольф берёт 5 ушастых за карьеру 😎
+19
-3
+16
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Los Galácticos
Кепа выдал базу :)
+10
-5
+5
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здравия желаю
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Потом удивляешься почему вас считают расистами:)
+6
-1
+5
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белошип
И в чем он не прав?)
+11
-8
+3
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Владислав Козьминский
Ответ Barca_mania
во всем?
иди поспи сектант
+4
-1
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skorpion n
Ответ Товарищ Бразаускас
Не, ну такой Челси Реал легко должен проходить. А насчет короля... Ман Сити один раз прошли за счет шикарной самоотдачи и чудовищного фарта, второй раз едва ли прокатит: команда "лысого шарлатана" слишком уж хороша. Баварию размотали, а РМ, при всем уважении, слабее Баварии.
ты кому то другому расскажи про фарт. 14 лч
+6
-3
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DolJun
надеюсь кепа провел инструктаж перед матчем и синие не ударят в грязь бриджа лицом
+6
-4
+2
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muchinmuchinmuchin
Ответ Barca_mania
во всем?
Хэх, тогда кто короли этого турнира?
+2
0
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los merengues
Ответ Barca_mania
Судя по комментам это ты сектант
нет, ты
+2
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Товарищ Бразаускас
Ответ Artem Piatkov
В большинстве своём они успеха добились именно в Мадриде (кроме Алабы разве что) Так что мимо
Куртуа пришел в РМ вратарем мирового класса и имел за плечами титулы чемпиона Испании, Англии и Бельгии.
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Рустам Давудов
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Ты прошёл как я понял эту школу. Но это нормально,не стесняйся никогда. Если что могу взять к себе помощником.
+2
-1
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Alisher Yusufov
Ответ Barca_mania
Был бы реал если бы не судейские скандалы. А так Барса или Милан.
Ну ты точно кл0ун, тебе в цирк выступать, клуб позорников короли ЛЧ 🤣🤣🤣
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Эльдар Сулейманов
Ответ Товарищ Бразаускас
Не, ну такой Челси Реал легко должен проходить. А насчет короля... Ман Сити один раз прошли за счет шикарной самоотдачи и чудовищного фарта, второй раз едва ли прокатит: команда "лысого шарлатана" слишком уж хороша. Баварию размотали, а РМ, при всем уважении, слабее Баварии.
Ну ты не далёкий человек надеюсь только в футболе, умничать любишь а что говоришь сам не понимаешь. При чем тут МС это кто вообще? Миллиарды тратят толку нет, такие как ты не далёкие после того как Реал побеждает теряетесь на год, щас вот ты нарисовался где ты раньше был когда Реал всех топов всех чемпионатов вынес вперёд ногами.
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Raul14
Ответ Рустам Давудов
Признаем величия реала в подкупе судей
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Верховный Лорд
Ответ Tristan...
Кабинетную историю нашего Реала можно взять и подтереться ей. Вот чего стоит такая история...
Примерно так же можно сказать и про любые твои слова)
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