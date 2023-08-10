Божович о том, почему назвал Спаллетти «лысым гондоном»: «Тренер замечательный, но нельзя так себя вести! После поражения от «Спартака» не пожал Витории руку – как так можно?»

Миодраг Божович объяснил, почему обозвал Лучано Спаллетти.

В декабре прошлого года черногорский тренер заявил: Я легенда российского футбола – лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал. Я отлично работал, а меня называют физруком – что за #####?»

– Не жалеете, что в нашумевшем интервью «РБ Спорт» назвали Спаллетти лысым гондоном?

– Нет. Тренер он замечательный, но нельзя так себя вести! Когда его «Наполи» проиграл « » в Лиге Европы, Рую Витории руку отказался пожать. Как так можно?

Повторяю: ни одного плохого слова о Спаллетти как о тренере не скажу. Что тут можно говорить, если он первый раз со времен Марадоны «Наполи» чемпионом сделал! Но человеческие качества – это другое.

– После тех цитат о Спаллетти, если честно, у многих было мнение, что вы давали его не очень трезвым.

– Абсолютная неправда! Сейчас скажу то же самое!

– Я в архивах нашел, что в конце 2009 года вы были его главным конкурентом за место главного тренера «Зенита». Это правда?

– Да.

– Обидно было, что финальную гонку выиграл ?

– Обидно. Не знаю, как там ситуация развивалась, агенты все мутили. Но я был близок. Беседовал с Дюковым, Митрофановым, и разговор был хороший. У меня был день рождения, и я прилетел к ним. Спортивным директором тогда был Игорь Корнеев, он мне звонил. «Зенит» был хорош для карьеры. После «Зенита» можно работать везде, – сказал бывший тренер клубов Мир .

Божович обозвал Спаллетти «лысым гондоном», хотя раньше с ним обнимался и называл асом. Есть идеи – почему?

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