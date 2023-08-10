Божович о том, почему назвал Спаллетти «лысым гондоном»: «Тренер замечательный, но нельзя так себя вести! После поражения от «Спартака» не пожал Витории руку – как так можно?»

Теги Спартак Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Миодраг Божович Руй Витория Спорт-Экспресс брань контент Футбол

Миодраг Божович объяснил, почему обозвал Лучано Спаллетти.

В декабре прошлого года черногорский тренер заявил: Я легенда российского футбола – лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал. Я отлично работал, а меня называют физруком – что за #####?»

– Не жалеете, что в нашумевшем интервью «РБ Спорт» назвали Спаллетти лысым гондоном?

– Нет. Тренер он замечательный, но нельзя так себя вести! Когда его «Наполи» проиграл «Спартаку» в Лиге Европы, Рую Витории руку отказался пожать. Как так можно?

Повторяю: ни одного плохого слова о Спаллетти как о тренере не скажу. Что тут можно говорить, если он первый раз со времен Марадоны «Наполи» чемпионом сделал! Но человеческие качества – это другое.

– После тех цитат о Спаллетти, если честно, у многих было мнение, что вы давали его не очень трезвым.

– Абсолютная неправда! Сейчас скажу то же самое!

– Я в архивах нашел, что в конце 2009 года вы были его главным конкурентом за место главного тренера «Зенита». Это правда?

– Да.

– Обидно было, что финальную гонку выиграл Лучано?

– Обидно. Не знаю, как там ситуация развивалась, агенты все мутили. Но я был близок. Беседовал с Дюковым, Митрофановым, и разговор был хороший. У меня был день рождения, и я прилетел к ним. Спортивным директором тогда был Игорь Корнеев, он мне звонил. «Зенит» был хорош для карьеры. После «Зенита» можно работать везде, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

Божович обозвал Спаллетти «лысым гондоном», хотя раньше с ним обнимался и называл асом. Есть идеи – почему?

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32 комментария

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Сергей48
Легенда Российского футбола 🤦‍♂️, слова та какие выучил по русски!🤦‍♂️
+10
-2
+8
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лысое тогда знатно убежало...момент на года!
+17
-10
+7
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Давид Agabekyan
А называть человека презервативом можно
+7
-1
+6
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Владддд
Ответ Сергей48
Легенда Российского футбола 🤦‍♂️, слова та какие выучил по русски!🤦‍♂️
Чел Амкар в европу и финаликр тащил, глянуть бы на спалетти в этих условиях🤣
+5
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Алексей Маликов
Спаллетти не пожал Витории руку - некрасиво, не по-мужски. Но за то какую пантомиму мы увидели в исполнении Руя!!! Станиславский бы поверил.
+7
-3
+4
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Spaten
Просто лысый шарлатан уже занято))
+3
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+3
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sanek_rabona
Ну так по сути он прав лысый повел себя как контрацептив
+11
-8
+3
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SMART789
Последние 2 вопроса в принципе все и объясняют
Обижен шабашник, что взяли Лучано вместо него
+18
-16
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Valentin Kompaneytsev
Спаллетти поступил некорректно, неуважительно к коллеги Руй Витории. Это не мужской поступок.
+4
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riverman1980
Ответ </c/>
лысое тогда знатно убежало...момент на года!
В итоге где Спартак и где Наполи Спаллетти? )
+7
-6
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андрей кольцов
Ответ Klinsmann32
тедеско получается такой же?)
Он волосатый
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Виктор Кульков
Ответ ArnoNeputevy
А вот тот, кто называет коллегу "лысым ................" - это уж точно воспитанный и вежливый человек. Так что, ему видней.
Так а как он должен был сказать о человеке??который не хороший.
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Алексей Маликов
Ответ Евгений Семенченко
а в чём Руй был неправ?
А где я написал, что Руй не прав? Руй шикарно изобразил.
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utsh44psmr
Ответ riverman1980
В итоге где Спартак и где Наполи Спаллетти? )
А что Наполи еврочашку взял?
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Klinsmann32
Ответ андрей кольцов
Он волосатый
и хрюкает
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tolstiy
Ответ SMART789
Последние 2 вопроса в принципе все и объясняют Обижен шабашник, что взяли Лучано вместо него
в его фантазиях....
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трахтенберг месть коней
Ответ Давид Agabekyan
А называть человека презервативом можно
если это Спалетти, то можно. Тот точно заслужил
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Alexander Shibaev
Вообще не согласен, ну психанул Спалетти слегка. Чего сразу гондон-то?
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ArnoNeputevy
А вот тот, кто называет коллегу "лысым ................" - это уж точно воспитанный и вежливый человек. Так что, ему видней.
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damondiamond
решётки закончились
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