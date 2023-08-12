Защитник «Факела» Брызгалов: «Матчем с ЦСКА прервали черную полосу. Теперь надо добиться успеха в Питере»

Сергей Брызгалов высказался в преддверии матча «Факела» с «Зенитом» в Мир РПЛ.

«Конечно, неудачное начало сезона никого не радует. Это негативные моменты, так как для всех поражения эти неприятны. Мы все спортсмены с амбициями, всегда хотим выигрывать. Но это был определенный удар — четыре поражения подряд. Хотели реабилитироваться.

Слава богу, что сделали это в кубковом матче с ЦСКА [2:0]. Не скажу, что до этого плохо играли. С «Ростовом» вели в счете 1:0, но проиграли 1:2, не реализовав момент в концовке. С «Локомотивом» [1:4] тоже на равных играли, но ошибки привели к разгромному поражению. Считаю, что мы двигаемся правильно, но нам где-то не повезло в первых турах.

Надеюсь, матчем с ЦСКА прервали черную полосу и дальше все будет хорошо. Теперь надо добиться успеха в Питере. Не могу сказать, что этот матч какой-то особенный. Для нас все игры сверхпринципиальные. Здесь не бывает проходных игр.

У нас не то положение, чтобы разделять соперников. Нам надо брать очки. В каждой игре. И с « » тоже. Будем готовиться к нему и сделаем все, чтобы набрать очки», – сказал защитник « ».

После 3 туров воронежцы замыкают таблицу , не набрав ни одного очка.

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