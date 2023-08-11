Свинов о 3-м голе «Урала»: «Недопонимание, можно было остаться в воротах. Не знаю, как объяснить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Эрик Бикфалви Матч ТВ Руслан Литвинов Илья Свинов Футбол

Илья Свинов оценил поражение «Спартака» от «Урала».

– Матч начался хорошо. «Урал» обычно не прессингует, но мы поняли, что у них домашняя арена, и они пойдут. Они и шли.

Может быть, мне нужно было чуть‑чуть по‑другому в некоторых эпизодах сыграть, чтобы разрушать этот прессинг. Пару раз получалось, пару раз нет.

В перерыве посмотрели моменты и примерно все понимали. Во втором тайме они отошли, начали встречать от середины.

Нам удалось забить и сравнять, потом игра пошла, что могли забить и они, и мы. Получилось, что вышли вперед.

Ну, концовка, вы сами все видели. Не знаю, как это объяснить.

– Объясни этот момент.

– Недопонимание, конечно. Когда сейчас пересматриваешь, понимаешь, что можно просто остаться [в воротах], и Руслан [Литвинов] без проблем сыграл этот мяч.

Чуть не разобрались, я пошел плохо, он ставил корпус, и я видел, что Бикфалви из‑под него бил и остановился, хотел среагировать на удар. Получилось то, что получилось, – сказал вратарь «Спартака» Илья Свинов.

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34 комментария

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Назар Игорь
Ответ qiqe
спартак это ржачь, а фамилия кипера двойной ржачь
А насчёт фамилии вратаря это ты зря, некрасиво и подловато.
+27
-1
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Андрей Талых
Ответ Назар Игорь
А насчёт фамилии вратаря это ты зря, некрасиво и подловато.
Действительно, подло!
+8
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Вячеслав Репников
Отстой. Разве по Воронежу не было видно??? Интересно, кто на таких бездарях бабло рубит????
+5
0
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СуперКонь
Ответ DonaldBrashear 2.0
за какие вообще его заслуги ставят на ворота? 4 от Пари НН, 3 от Урала. Зачем такой вратарь нужен вообще? Ладно бы, еще данные какие-то были бы у него хорошие, нет же, обыкновенный середняк.
Он пенальти вытащил, явная его ошибка только в третьем голе, поэтому не понимаю такого ярого хейта
Все ошибаются, тем более это его первые матчи за спартак
+3
0
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Eugene88
Хуже дебюта не придумаешь просто. За 2 матча получил полную авоську голов, наошибался. Сидел бы в факеле дальше
+2
0
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1OOOOOO
Ответ Евгений Кузнецов
почему не играет Селихов? почему журналисты не задают Абаскалю этот логичный вопрос?
травма
+1
0
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Рома Политов
Ответ Назар Игорь
Впервые вижу что после проигрыша игрок Спартака винит не поле, не погоду, не судейство, а свои ошибки. Но ещё не было комментариев Абаскаля а главное Заремы.
Молодой ещё, не до конца адаптировался
+2
-1
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DonaldBrashear 2.0
за какие вообще его заслуги ставят на ворота? 4 от Пари НН, 3 от Урала.

Зачем такой вратарь нужен вообще? Ладно бы, еще данные какие-то были бы у него хорошие, нет же, обыкновенный середняк.
+2
-1
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Vladimir
Получилось , то что получилось - сказал вратарь Илья Свинов...
+3
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chiga
Отличное начало выходных! Но протест нужно подать! )))
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Антимосковский
Ответ DonaldBrashear 2.0
за какие вообще его заслуги ставят на ворота? 4 от Пари НН, 3 от Урала. Зачем такой вратарь нужен вообще? Ладно бы, еще данные какие-то были бы у него хорошие, нет же, обыкновенный середняк.
на самом деле, это даже не середняк, скорее всего Свинов слабее любого основного вратаря 16 клубов РПЛ
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Adjusted
Я считаю, замечательно получилось!
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Ничего Смешного
Это жизнь, спасибо Руслану за матч
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Leon Spartac
Усиление не только в защиту и в нападении надо, но и по вратарской позиции проблемы есть
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Tigo_Volchara93
Интересно сколько у Урала премиальные за победу на над 🐽
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Groznyi2024
Без Свинова Спартак утратит скрепы
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Алексей Подволоцкий
Тот самый гол. Близко из-за ворот. Момент суперэмоциональный. https://youtube.com/shorts/1MRDnm3xnHo?feature=share
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Никому_никабельный
Просто Урал был сильнее. Что тут объяснять
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justslow
Фамилия 🔝
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Фифа Алекс
Как говорил мой тренер,сходил за пивом- вынимай за шиворот!
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Евгений Кузнецов
почему не играет Селихов? почему журналисты не задают Абаскалю этот логичный вопрос?
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Сергей48
Как тут объяснить? Каждый гол , неповторимое чудо! За это мы и любим футбол)
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