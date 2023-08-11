Свинов о 3-м голе «Урала»: «Недопонимание, можно было остаться в воротах. Не знаю, как объяснить»

Илья Свинов оценил поражение «Спартака» от «Урала».

– Матч начался хорошо. «Урал» обычно не прессингует, но мы поняли, что у них домашняя арена, и они пойдут. Они и шли.

Может быть, мне нужно было чуть‑чуть по‑другому в некоторых эпизодах сыграть, чтобы разрушать этот прессинг. Пару раз получалось, пару раз нет.

В перерыве посмотрели моменты и примерно все понимали. Во втором тайме они отошли, начали встречать от середины.

Нам удалось забить и сравнять, потом игра пошла, что могли забить и они, и мы. Получилось, что вышли вперед.

Ну, концовка, вы сами все видели. Не знаю, как это объяснить.

– Объясни этот момент.

– Недопонимание, конечно. Когда сейчас пересматриваешь, понимаешь, что можно просто остаться [в воротах], и Руслан [Литвинов] без проблем сыграл этот мяч.

Чуть не разобрались, я пошел плохо, он ставил корпус, и я видел, что Бикфалви из‑под него бил и остановился, хотел среагировать на удар. Получилось то, что получилось, – сказал вратарь «Спартака» Илья Свинов.

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