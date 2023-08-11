Джикия о защите «Спартака»: «Оборона – это не только четыре человека, она начинается с атаки. Третий мяч – наш общий пропущенный гол»

Георгий Джикия прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала».

Красно-белые проиграли со счетом 2:3 в матче 4-го тура Мир .

– Недовольны результатом, конечно. Вели, но в конце пропустили необязательные голы. Разберем, сделаем выводы.

Постараемся таких ошибок не допускать. Я бы не сказал, что «Спартак» неуверенно начинает таймы.

– Согласны, что оборона неоптимально сыграла?

– Оборона – это не только четыре человека, она начинается с атаки.

Нам нужно работать всем вместе. Мы забиваем и пропускаем все вместе. Третий пропущенный гол – это наш общий пропущенный гол.

Прошел только четвертый тур, говорить о каких‑то итоговых местах пока не стоит. Это старт сезона.

Когда происходят игры, как сегодня, нужно сделать выводы. Постараемся не допускать такие ошибки, – сказал капитан « » .

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