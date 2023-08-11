Джикия о защите «Спартака»: «Оборона – это не только четыре человека, она начинается с атаки. Третий мяч – наш общий пропущенный гол»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Георгий Джикия Матч ТВ Футбол

Георгий Джикия прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала».

Красно-белые проиграли со счетом 2:3 в матче 4-го тура Мир РПЛ.

– Недовольны результатом, конечно. Вели, но в конце пропустили необязательные голы. Разберем, сделаем выводы.

Постараемся таких ошибок не допускать. Я бы не сказал, что «Спартак» неуверенно начинает таймы.

– Согласны, что оборона неоптимально сыграла?

– Оборона – это не только четыре человека, она начинается с атаки.

Нам нужно работать всем вместе. Мы забиваем и пропускаем все вместе. Третий пропущенный гол – это наш общий пропущенный гол.

Прошел только четвертый тур, говорить о каких‑то итоговых местах пока не стоит. Это старт сезона.

Когда происходят игры, как сегодня, нужно сделать выводы. Постараемся не допускать такие ошибки, – сказал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

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70 комментариев

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Ебздрогыч
Жора, судя по твоей игре, оборона это даже три человека. Скорее даже меньше
+69
-5
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Элдор ШоуУродов
Я правильно понимаю, что Бонгонда и Промес вместо созидания и забивания голов должны на постоянке где-то в центре обороны их с Литвиновым косяки подчищать?
+57
-4
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ЖУЛИК
джунтельмен года
+26
-2
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Dr.Gebbelsss
Вот как раз 3 гол именно индивидуальный, а не общий...
+26
-3
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MikGera
Ответ Dr.Gebbelsss
Вот как раз 3 гол именно индивидуальный, а не общий...
Абсолютно точно, любой защитник, даже среднего уровня, в такой ситуации просто вынес бы в аут не дожидаясь чего-либо
+14
-2
+12
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Groznyi2024
Где Зарема? Переживаю.
+14
-4
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Катя_СПб
Ответ Groznyi2024
Где Зарема? Переживаю.
После матча с Зенитом проявится. Либо Газпром все купил, либо несмотря на то, что Газпром все купил мы......
+13
-5
+8
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Vladimir
Вы уже третий тур на ноль пытаетесь сыграть..
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Майкл Кирк Дуглас
Джикия - один из самых распиаренных игроков за всю историю РПЛ
Да еще и высокомерный демагог
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fil_spb
Если бы не мастеровитое нападение, то Спартак бы сейчас в зоне вылета плелся, а Абаскаль собирал чемоданы в Испанию. Так как игра у кб совершенно разбалансирована и плохо организована. Пока в первых турах соперник заметно уступал в классе, а самому Спартаку везло, они худо-бедно побеждали. Хватало индивидуального мастерства игроков атаки. А попался соперник посильнее, обученный и опытный, и Спартак абсолютно по делу, по игре, проиграл. А если точнее, то по игре там и разгромом могло дело кончиться.
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Никита Самарин
Опорка сыграла очень плохо (Зобнин точно сыграл ниже своих возможностей), Литвинов всё-таки больше опорник, чем ЦЗ.
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Король Предголевых
Ну в целом так и есть, в современном футболе защищаются все 10 полевых, а в Спартаке даже четвёрка номинальных защитников делает это на 3 с минусом, чего ждать от атакующих игроков в защите?))
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Caustic
Все комментарии Джикии совершенно пусты. Просто набор штампов, которые он заучил и бубнит из игры в игру, не особо даже следя за смыслом. "Разберем, сделаем выводы". Какие выводы, если он топчется на месте годами за мегаличку?? Где они, выводы, на практике-то, Джикия??
Не хотел бы, чтобы его продлили.
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MikGera
К сожалению помимо того что оборона сегодня отсутствовала, впрочем как обычно, но и вся команда играла отвратительно, двигались очень плохо и огромное количество ошибок в передачах вперед. Жаль что проиграли, но все абсолютно заслуженно.
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murzzzzzilka
Ответ King_X
Началось 😂😂 Теперь еще и стрелки переводят внутри команды Гендир тож аналогично высказался
Ну, если подумать, то так оно и есть.
Проигрывает команда, и побеждает команда.
Странно, что вам это кажется нелепым или глупым.
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Murkin Monksik
Джикия очень слабый защитник,Литвинов и Денисов это уровень дубля Зенита .
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Агитатор
На самом деле удивительным образом дубовый Денисов в защите Спартака смотрится чуть ли не самым сильным звеном. Голы все пришли из центра, где проседала опорная зона и нелепо действовали центральные защитники. Тут на лицо, как банальное отсутствие адекватных опорника и цз, так и тактические просчеты Абаскаля, который, судя по всему, говорил Мартинсу при защите отходить назад в штрафную, чтобы помогать 2 ЦЗ, а не оставаться в опорной
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Вова Пупкин
Недоволен он результатом, пижон!😂 Вы не 3, а 5 мячей минимум должны были пропустить. Радуйтесь, что только 3 пропустили.😄😄😄
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Ник Гре
Благородные офицеры в таких ситуациях стрелялись - не на дуэли, а себе в висок.
"Вы слабое звено, Георгий! - прощайте!"
* и якобы капитанские понты на ЖК и КК уже утомили - ты не грузинский шашлык учишь судью жарить! Учись у Реброва - заканчивай играть (или вернись в Амкар), и прокачивай мозги.
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Сергей48
В матче с НН, как раз и говорили многие не о победе, а об обороне?! Выводы, как видим сделаны не были? Посмотрим, что будет дальше, в матче с Зенитом?
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Данил Кублицкий
Рафюк не в чем не вюноват 😂😂😂 всё понятно с бородатым 🤡🤡🤡
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ARIK2
Нет, не общий. Двое конкретных виновников: защей в большей степени, воротчик в меньшей. Аксиома
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LaffyTaffy
Георгий Плакия
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Инспектор Гаджет
Я надеюсь у руководства хватит ума не продлевать контракт с ним у него не все дома...оборона дыра а виновато нападение которое игру вытащило
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Victor Pavlovuch
Ответ Павел Ермаков
Пропиши лещей Литвинову и Хряку.Литвинов сегодня сделал всё,чтобы его в оборону не ставили.)
Его вообще никуда ставить нельзя! Просто в обороне видны все его косяки , а в полузащите они не так видны! А так он в каждом матче не зависимо где играет по десятку раз привозит!
+2
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