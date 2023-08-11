Джикия о защите «Спартака»: «Оборона – это не только четыре человека, она начинается с атаки. Третий мяч – наш общий пропущенный гол»
Георгий Джикия прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала».
Красно-белые проиграли со счетом 2:3 в матче 4-го тура Мир РПЛ.
– Недовольны результатом, конечно. Вели, но в конце пропустили необязательные голы. Разберем, сделаем выводы.
Постараемся таких ошибок не допускать. Я бы не сказал, что «Спартак» неуверенно начинает таймы.
– Согласны, что оборона неоптимально сыграла?
– Оборона – это не только четыре человека, она начинается с атаки.
Нам нужно работать всем вместе. Мы забиваем и пропускаем все вместе. Третий пропущенный гол – это наш общий пропущенный гол.
Прошел только четвертый тур, говорить о каких‑то итоговых местах пока не стоит. Это старт сезона.
Когда происходят игры, как сегодня, нужно сделать выводы. Постараемся не допускать такие ошибки, – сказал капитан «Спартака» Георгий Джикия.
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Да еще и высокомерный демагог
Не хотел бы, чтобы его продлили.
Проигрывает команда, и побеждает команда.
Странно, что вам это кажется нелепым или глупым.
"Вы слабое звено, Георгий! - прощайте!"
* и якобы капитанские понты на ЖК и КК уже утомили - ты не грузинский шашлык учишь судью жарить! Учись у Реброва - заканчивай играть (или вернись в Амкар), и прокачивай мозги.