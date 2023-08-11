Абаскаль о 2:3 от «Урала»: «Спартак» должен лучше обороняться при стандартах. Когда ведешь в счете, нужно обороняться за счет владения и атак»
Гильермо Абаскаль высказался после поражения от «Урала».
«Спартак» уступил «Уралу» (2:3) в матче 4-го тура Мир РПЛ, ведя 2:1 по ходу второго тайма.
– Чего не хватило «Спартаку»?
– К сожалению, нам не удалось направить правильным образом игру, выигрывая на 81‑й минуте.
Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз «Спартак» был наказан с этих моментов.
– Все замены были в атакующую линию. Почему не укрепили оборону?
– Хлусевича выпустили, он – защитник. Вышел Умяров, который опорный полузащитник.
Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься к своим воротам, а обороняться за счет владения мячом и атак.
Если у тебя больше игроков в обороне, это не значит, что ты лучше обороняешься. Это уже индивидуальная ответственность футболистов, находящихся на поле.
– Можно ли списывать результат матча с «Уралом» на какое‑то невезение или есть объективные причины?
– Это только четвертый тур. Нам предстоит провести еще много матчей.
Важно, как команда отреагирует на это первое поражение в сезоне, – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Рыжий организуй команду! Кто в лес, кто по дрова…в итоге и результат такой(
Хватит этой свистопляски уже
Стандарты всему виной, определённо.