Абаскаль о 2:3 от «Урала»: «Спартак» должен лучше обороняться при стандартах. Когда ведешь в счете, нужно обороняться за счет владения и атак»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался после поражения от «Урала».

«Спартак» уступил «Уралу» (2:3) в матче 4-го тура Мир РПЛ, ведя 2:1 по ходу второго тайма.

– Чего не хватило «Спартаку»?

– К сожалению, нам не удалось направить правильным образом игру, выигрывая на 81‑й минуте.

Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз «Спартак» был наказан с этих моментов.

– Все замены были в атакующую линию. Почему не укрепили оборону?

– Хлусевича выпустили, он – защитник. Вышел Умяров, который опорный полузащитник.

Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься к своим воротам, а обороняться за счет владения мячом и атак.

Если у тебя больше игроков в обороне, это не значит, что ты лучше обороняешься. Это уже индивидуальная ответственность футболистов, находящихся на поле.

– Можно ли списывать результат матча с «Уралом» на какое‑то невезение или есть объективные причины?

– Это только четвертый тур. Нам предстоит провести еще много матчей.

Важно, как команда отреагирует на это первое поражение в сезоне, – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

92 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Парадоксально, но факт: чтобы смотреть матчи Спартака нужно иметь конское здоровье
+69
-4
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Выпускать Хлусевича для укрепления обороны - это как пить за здоровье!
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инок
Результат закономерен. Урал заслужил победу! Оборона Спартака пробила дно, кроме Рябчука. Контракт Джикии на 2 ляма - самая дорогая статуя в своей штрафной...
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надоело париться в бане
Ответ Arman FCSM
Литвинов всё-таки деревяшка. Капитальная причем. Вообще не понимаю, что он делает в основе
Вопрос нахрена его защитником делают. Грешным делом вспомнил Широкова, которого Хиддинг тоже на позицию ЦЗ ставил и который тоже адово привозил.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arman FCSM
Литвинов всё-таки деревяшка. Капитальная причем. Вообще не понимаю, что он делает в основе
+22
-10
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alext
Ответ Arman FCSM
Литвинов всё-таки деревяшка. Капитальная причем. Вообще не понимаю, что он делает в основе
он не цз, все будет нормально у него, надеюсь тренер сделает выводы
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
falkao2013
Когда у тебя нет опорника,нормального вратаря,а в обороне каждый матч бардак,то тут хоть прижимайся,хоть не прижимайся результат будет один и тот же. Балтики с Рубином закончились.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Спортс ты гений!! Мой коммент удалили про Свинова. Так как Свинов - оскорбление, а не фамилия вратаря Спартака.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Ебздрогыч
Парадоксально, но факт: чтобы смотреть матчи Спартака нужно иметь конское здоровье
Да можно просто не смотреть)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Катебо
Хлусевич - не защитник!
Рыжий организуй команду! Кто в лес, кто по дрова…в итоге и результат такой(
Хватит этой свистопляски уже
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михон Мясной
Ну да, это же стандарты виноваты в том, что Литвинов отдаёт передачи чужим игрокам, привозит пенальти и не умеет говорить с вратарём, а сам чудо-голкипер пропускает 7 мячей в двух матчах.
Стандарты всему виной, определённо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Древний спартач
Не только в стандартах дело ! Какие дыры в обороне в центральной зоне и на правом фланге ! Интересно , а как команда может отреагировать , особенно игроки атаки ? Сколько надо им забить , чтобы вся команда не беспокоилась за результат ? Такое впечатление , что самые лучшие бестолковые защитники в РПЛ собраны именно в Спартаке !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlodimir
Истину глаголит! Только вот каждый сезон одно и то же!😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
murzzzzzilka
Ответ Не уверен!!
Спортс ты гений!! Мой коммент удалили про Свинова. Так как Свинов - оскорбление, а не фамилия вратаря Спартака.
Не у вас первого:))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Воронцов
Зарема: Урал играл на допинге, а судья заряжен газпромом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniyar Aznabekov
Ответ Arman FCSM
Литвинов всё-таки деревяшка. Капитальная причем. Вообще не понимаю, что он делает в основе
В голе виноват вратарь. Вратарь обязан был громко крикнуть "мой". Но Илья странно прыгал...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Чернов, какой-никакой, но качественный ЦЗ. Литвинов, Джикия - подобие защитников.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Umnik9
Ответ Александр Каретников
такие матчи есть у всех команд , нужно идти дальше , а Урал как обычно скоро начнёт продовать матчи это их любимое занятие.
Ну сегодня продался получается Спартак)) куш сорвали похоже)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Причем тут стандарты? Весь матч матч полностью под диктовку урала прошел) просто отскочил от разгрома
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alext
Ответ Не уверен!!
Спортс ты гений!! Мой коммент удалили про Свинова. Так как Свинов - оскорбление, а не фамилия вратаря Спартака.
они такие)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alext
Урал с победой,всем будет уроком, как делать не надо в конце матча. Не буду хейтить игроков, скажу, что нам нужен хороший защитник цз, лучше два.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Umnik9
Такое ощущение, что интервью берут не у тренера команды, а у Васи с трибуны. Вопрос а чем там Абаскаль на тренировках занимается?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Ответ Евгений Кузнецов
причём тут стандарты? вообще игры не было! что за позорище, ребята? снова появляются сомнения в Абаскале как в тренере, который может работать на результат. команда вышла на игру вообще без мотивации, да и после перерыва почти не прибавила
Надо просто вспомнить, что дня 2-3 назад у них был сверх тяжелый и сверх эмоциональный матч против НН.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
8qj656zmdw
Абаскаль, в зеркало скажи это
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Каретников
такие матчи есть у всех команд , нужно идти дальше , а Урал как обычно скоро начнёт продовать матчи это их любимое занятие.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий