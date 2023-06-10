Де Брюйне травмировал бедро в 1-м тайме игры с «Интером». В финале-2021 его заменили после столкновения с Рюдигером

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА травмы Кевин де Брюйне Антонио Рюдигер Филип Фоден Здоровье Футбол

Кевин де Брюйне получил травму в первом тайме финала Лиги чемпионов.

На 29-й минуте игры против «Интера» хавбек «Манчестер Сити» в центре поля схватился за заднюю поверхность правого бедра и сел на газон. После оказания помощи он смог продолжить игру, но в итоге был вынужден уйти на 36-й минуте. Вместо него появился Филип Фоден.

Бельгиец получил повреждение в финале Лиги чемпионов во второй раз. В матче с «Челси» в 2021 году де Брюйне был заменен на 60-й минуте из-за травмы головы, вызванной столкновением с Антонио Рюдигером.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Холанд, Джеко и Лаутаро играют, де Брюйне заменен из-за травмы. Онлайн-трансляция

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56 комментариев

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udiekemen
Обидно уж, 2 финал подряд..
Здоровья ему

Холанд ему что-то говорил когда он уходил, думаю сказал что выиграет для него матч, надеемся только.
+119
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+103
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Отец Абду
Здоровья ему, второй финал подряд такое происходит ( флешбеки с Челси)

Холанд в этом матче должен показать свою состоятельность и забить победный мяч, раз уж претендует на ЗМ... Если без КДБ не справятся, то не знаю...
+68
-12
+56
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Kubinec_
Найс газон. игроки на ногах стоять не могут
+54
-7
+47
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Bazilic
Жаль лучшего игрока Сити
+43
-12
+31
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moldfan
Проклятье какое-то. И не понятно в каком моменте. Не удивлюсь если это реально из-за скользкого газона... Уже пару таких моментов, где игроки очень не удачно подскальзываються.
+24
-2
+22
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Кашшай Чакырович
Кто поливал газон ,это просто жесть во первых футбол хуже качеством,это тормозит игру ,футболсисты боятся травмироваться ,в итоге ещё один уже травмировался ,уже такие технологи и часто видим такую х...ю
+24
-3
+21
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Spartak Zenit
Ройс и Кевин братья по несчастью
+19
-1
+18
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Игорь М.
Ответ Отец Абду
Здоровья ему, второй финал подряд такое происходит ( флешбеки с Челси) Холанд в этом матче должен показать свою состоятельность и забить победный мяч, раз уж претендует на ЗМ... Если без КДБ не справятся, то не знаю...
А я на выход Альвареса с последующим голом надеюсь))) было бы красиво)
+14
-3
+11
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error505
Бедный Кевин, надеюсь, ничего серьезного
+12
-1
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Гамарджоба Генацвале
Бэйл - фиговый предсказатель.
+11
0
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butukov
Ответ udiekemen
Обидно уж, 2 финал подряд.. Здоровья ему Холанд ему что-то говорил когда он уходил, думаю сказал что выиграет для него матч, надеемся только.
Надеемся, что у Интера получится, держим кулачки
+21
-11
+10
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Lux_Vid Александров
Ответ Игорь М.
А я на выход Альвареса с последующим голом надеюсь))) было бы красиво)
В любом случае у кого-то лучший сезон в карьере намечается, либо Лаутаро, либо Хулиан могут выиграть два главных трофея жизни за один сезон, это фантастика 😱
+9
0
+9
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mehmet scholl
Почему не Альварес вышел на замену?
Гвардиола опять намудрил.
Вот у Интера выйдет Лукаку, убежит на своих трёх ногах, как от Дивеева, и зарешает игру
+10
-2
+8
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Шем
Здоровья Кевину. Отдельный привет клоуну Быстрову, который визжал, что к 20 минуте МС разорвёт Интер.

Как можно приглашать в качестве эксперта человека, у которого 0 аналитики. Все рассуждения о футболе и командах делаются лишь на эмоциях.
Пригласите уже нормальных аналитиков, уберите этого клоуна.
+6
0
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A.B.W.
Ответ Kubinec_
Найс газон. игроки на ногах стоять не могут
Вот тоже заметил.

5-6 раз поскальзывались игроки с обеих сторон.

Газон видать перелили.
+6
0
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Леонель Месси
Потеря потерь.главное чтоб не сказалось на игру и победу сити
+7
-3
+4
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Андрей Хенто
Просто какое-то проклятье. Здоровья Кевину, как никак лучший игрок Сити, большая потеря. Газон просто кошмар, не уровня финала Лиги Чемпионов.
+5
-2
+3
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Nogoi89
не везёт рыжему
+3
0
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Один живой
боится он таких матчей, как за сборную всегда что-то мешало, так и тут. моджо у него крадут в такие матчи, как у Остина Пауэрса
+6
-3
+3
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Максим Федорушкин
Жалко его, без него не факт, что затащат, пусть крепится.
+2
0
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Коробкин
Ответ wadwill13
жаль... личная глубокая трагедия. по уровню он мегаигрок на уровне лучших в истории. второй финал... молодец что держится... но обидно за него персонально
хороший игрок, но абсолютно не на уровне лучших в истории..
+11
-9
+2
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cektor
После матча поднимет кубок !! 🏆
+4
-3
+1
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wadwill13
жаль... личная глубокая трагедия. по уровню он мегаигрок на уровне лучших в истории. второй финал... молодец что держится... но обидно за него персонально
+7
-6
+1
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Газонокосильщик Хави
Ответ gifighter76
Надо было доиграть на морально-врлевых. Просто не делать резких движений, на "чистых мячах" играть.
Ты прям через экран прочувствовал его ощущения. И конечно бы на его месте до рассвета бы играл
+1
0
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Panther Black
жалко 2 финала подряд травма, Ройс и Де Брюйне невезучие
+1
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