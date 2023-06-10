Де Брюйне травмировал бедро в 1-м тайме игры с «Интером». В финале-2021 его заменили после столкновения с Рюдигером

Кевин де Брюйне получил травму в первом тайме финала Лиги чемпионов.

На 29-й минуте игры против «Интера» хавбек «Манчестер Сити» в центре поля схватился за заднюю поверхность правого бедра и сел на газон. После оказания помощи он смог продолжить игру, но в итоге был вынужден уйти на 36-й минуте. Вместо него появился .

Бельгиец получил повреждение в финале чемпионов во второй раз. В матче с «Челси» в 2021 году де Брюйне был заменен на 60-й минуте из-за травмы головы, вызванной столкновением с Антонио Рюдигером.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Холанд, Джеко и Лаутаро играют, де Брюйне заменен из-за травмы. Онлайн-трансляция