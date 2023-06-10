Де Брюйне травмировал бедро в 1-м тайме игры с «Интером». В финале-2021 его заменили после столкновения с Рюдигером
Кевин де Брюйне получил травму в первом тайме финала Лиги чемпионов.
На 29-й минуте игры против «Интера» хавбек «Манчестер Сити» в центре поля схватился за заднюю поверхность правого бедра и сел на газон. После оказания помощи он смог продолжить игру, но в итоге был вынужден уйти на 36-й минуте. Вместо него появился Филип Фоден.
Бельгиец получил повреждение в финале Лиги чемпионов во второй раз. В матче с «Челси» в 2021 году де Брюйне был заменен на 60-й минуте из-за травмы головы, вызванной столкновением с Антонио Рюдигером.
Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Холанд, Джеко и Лаутаро играют, де Брюйне заменен из-за травмы. Онлайн-трансляция
Здоровья ему
Холанд ему что-то говорил когда он уходил, думаю сказал что выиграет для него матч, надеемся только.
Холанд в этом матче должен показать свою состоятельность и забить победный мяч, раз уж претендует на ЗМ... Если без КДБ не справятся, то не знаю...
Гвардиола опять намудрил.
Вот у Интера выйдет Лукаку, убежит на своих трёх ногах, как от Дивеева, и зарешает игру
Как можно приглашать в качестве эксперта человека, у которого 0 аналитики. Все рассуждения о футболе и командах делаются лишь на эмоциях.
Пригласите уже нормальных аналитиков, уберите этого клоуна.
5-6 раз поскальзывались игроки с обеих сторон.
Газон видать перелили.