Гончаренко о 3:2 со «Спартаком»: «Сложно придумать более эмоциональный матч в карьере. «Урал» отдал все»

Виктор Гончаренко поделился эмоциями после победы «Урала» над «Спартаком» (3:2) .

«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было все: незабитый пенальти, много голов, моментов. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали все. Можно восстановиться.

Путем замен « » пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально волевых? Можно сказать, что у команды есть характер», – сказал тренер « ».

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