Гончаренко о 3:2 со «Спартаком»: «Сложно придумать более эмоциональный матч в карьере. «Урал» отдал все»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко поделился эмоциями после победы «Урала» над «Спартаком» (3:2) .

«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было все: незабитый пенальти, много голов, моментов. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали все. Можно восстановиться.

Путем замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально волевых? Можно сказать, что у команды есть характер», – сказал тренер «Урала».

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30 комментариев

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Никита Румянцев
Зарема, очень жду комментариев от вас, моя татарская госпожа.
Как сегодня Газпром повлиял на игру Спартака?
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Никита Самарин
Характер точно есть, в этом сезоне Урал в полне может побороться за пятёрку, так что у команды определённо есть будущее.
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Teleplot
Ответ 8qj656zmdw
И после этого матча, урал проиграет несколько подряд и зависнет в середине таблицы, как всегда У таких команд, одна игра в сезоне , это против Спартака
да, вроде, у цска они тоже выиграли...
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Максим Овчинников
Виктор Михайлович - большой молодец!
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QWertY
Всегда говорил, что Витя не физрук. Красава
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Ветер
У Гончаренко, с прошлогодним Уралом виден прогресс в игре команды. Попортит кровь многим фаворитам.
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Дмитрий Тихонов
Гончаренко с "БАТЭ" бил "Баварию" и "Ювентус", поэтому ничего удивительного не вижу. А если посмотреть внимательно игру и статистику, то "Спартак" превзошёл "Урал" только во владении мячём, а во всём остальном "Урал" сегодня был сильнее.
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Groznyi2024
Ответ Никита Румянцев
Зарема, очень жду комментариев от вас, моя татарская госпожа. Как сегодня Газпром повлиял на игру Спартака?
Ты реально не понимаешь? Газпром должен был вмешаться, но не вмешался. Вина Газпрома в том, что никак не повлиял. Поэтому повлиял. Все понял?:)
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IgroMan18
Ответ Никита Самарин
Характер точно есть, в этом сезоне Урал в полне может побороться за пятёрку, так что у команды определённо есть будущее.
Может, если в строю будут Газинский, Сиссе, Бикфалви, Филипенко
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nolan_90
Рад, что Спартак проиграл, хоть я и сам за Спартак. Спустили с небес на землю, это поражение лучше, чем незаслуженная победа при ужасной игре, от которой несколько минут отделяло. Хотя ничья казалась более справедливым итогом. Ну да ладно, важно, чтобы из него были сделаны выводы, в первую очередь по дыре в опорной зоне.
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fellow
После ЦСКА ничья с ПариНН и после Спартака наверное тоже не выйграют-эмоций не осталось,хотя ЦСКА посильнее будет
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TheSportNik
Ну не только футболисты прекрасно провели матч, но и руководство Урала сумели создать такую сильную команду и это при том, что много травмированных игроков основного состава- Влут,Газинский,Сиссе,Филипенко,Мамин.
Сейчас надо выигрывать у Балтики и Зенита и уходить в отрыв Уралу.
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dreamstep
Михалыч - красавец!
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fregat96
Ответ Антон Щетинин
Ничего у этой команды нет,ты о чем???Вообще непонятно зачем этот клуб нужен,какая от него польза для российского футбола???
А от какой команды польза для российского футбола? Назови и обоснуй!
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argentina10
Ответ Никита Самарин
Характер точно есть, в этом сезоне Урал в полне может побороться за пятёрку, так что у команды определённо есть будущее.
спад все равно будет и это неизбежно у любой команды только в разное время, и с ним в том году справиться не смогли.....в принципе, как и Спартак..
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Все будет хорошо
Ответ Никита Румянцев
Зарема, очень жду комментариев от вас, моя татарская госпожа. Как сегодня Газпром повлиял на игру Спартака?
Ты похоже футбол смотришь только из неё.
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adamx
Ответ unreality
Урал специально обыграл Спартак, так как ему скоро играть с Зенитом в гостях и те в благодарность не устроят им разгром)
ничего не понятно. кто играет с зенитом?
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unreality
Ответ Никита Румянцев
Зарема, очень жду комментариев от вас, моя татарская госпожа. Как сегодня Газпром повлиял на игру Спартака?
Урал специально обыграл Спартак, так как ему скоро играть с Зенитом в гостях и те в благодарность не устроят им разгром)
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Яйца_Конте
неплохой всетаки он тренер
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Александр Малышев
с победой Михалыч, браво!!!
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Михаил Комкин
А Виктор Михайлович обыгрывал реал в лиге чемпионов, спасибо за наш Урал, мы очень гордимся
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Древний спартач
Наконец-то у наших молодых жертв ЕГЭ закончатся разговоры о каком-то чемпионстве . С таким "проходным двором" в защите ? С такими постоянными косяками ? А ещё , кроме Урала , таких команд очень много . Спускайтесь с небес и замуруйте ваши рты до последней игры чемпионата !
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КБ Сергей
Урал бился и заслуженно победил. Оборона Спартака - это подарок соперникам. Свинов, Литвинов, Джикия и Мартинс - это не оборонительная линия, а проходной двор. Если против Зенита выйдут в таком же сочетании, будет большой позор.
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Amalfitano
Для меня как для беспристрастного наблюдателя такой ход событий в РПЛ очень даже приносит положительных эмоций. Рад, что всё больше наших команд не стараются играть в автобус.
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Quiet Dad
победа Урала сильно доставила!
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