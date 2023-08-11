Сазонов интересен «Бешикташу», но защитник «Динамо» хочет перейти в клуб из топ-5 лиг

Теги премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Саба Сазонов Футбол

«Бешикташ» интересуется Сабой Сазоновым.

По данным Sport24.ru, турецкий клуб готов предложить около 3 млн евро за защитника «Динамо», но футболист рассматривает только варианты с переходом в клубы из топ-5 чемпионатов.

В прошлом сезоне Сазонов провел 24 матча в Мир РПЛ и забил 1 гол. Сообщалось, что футболистом интересовались «Лион» и «Фрозиноне».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
рукадзюбы
Сазонов рано звезду поймал,так то труп трупом
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexis2020
Ну в турецкой лиге например Ким дорос до уровня Наполи и через год перешёл в Баварию :)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arij
Саба думает, что пригласят из топ-5? большие сомнения. А Бешикташ - хорошо для него.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vdm23
ха, ха !
днарь днарём а хочет играть в топ 5
ничего удивительного, это же наши бездари
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mergenchiki
А потом все равно в аренду не в топ-5 лигу отдадут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Кобранов
Хоть бы ушёл …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Какие ему топ пять, он играет в футбол отвратительно плохо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий