Сазонов интересен «Бешикташу», но защитник «Динамо» хочет перейти в клуб из топ-5 лиг
«Бешикташ» интересуется Сабой Сазоновым.
По данным Sport24.ru, турецкий клуб готов предложить около 3 млн евро за защитника «Динамо», но футболист рассматривает только варианты с переходом в клубы из топ-5 чемпионатов.
В прошлом сезоне Сазонов провел 24 матча в Мир РПЛ и забил 1 гол. Сообщалось, что футболистом интересовались «Лион» и «Фрозиноне».
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днарь днарём а хочет играть в топ 5
ничего удивительного, это же наши бездари