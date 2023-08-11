Сазонов интересен «Бешикташу», но защитник «Динамо» хочет перейти в клуб из топ-5 лиг

«Бешикташ» интересуется Сабой Сазоновым.

По данным Sport24.ru, турецкий клуб готов предложить около 3 млн евро за защитника « », но футболист рассматривает только варианты с переходом в клубы из топ-5 чемпионатов.

В прошлом сезоне провел 24 матча в Мир и забил 1 гол. Сообщалось, что футболистом интересовались «Лион» и «Фрозиноне».

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