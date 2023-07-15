«Сассуоло» и «Фрозиноне» готовы побороться за Сазонова. «Удинезе» тоже интересуется защитником «Динамо» (Corriere dello Sport)

Теги Удинезе премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Фрозиноне Сассуоло Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает OneFootball со ссылкой на Corriere dello Sport, «Фрозиноне» и «Сассуоло» готовы побороться за трансфер защитника «Динамо». Менее активный интерес к футболисту проявляет «Удинезе».

Председатель правления «Фрозиноне» Гуидо Ангелоцци подтвердил интерес к игроку.

«Сазонов – игрок, который мне определенно нравится. Но предложений «Динамо» пока не было сделано», – сказал Ангелоцци.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сазонов провел 24 матча и забил 1 гол. Подробную статистику 21-летнего защитника можно найти здесь

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitamin_B
Саба конечно сильно прибавил за сезон и здорово проявил себя на молодежном чемпионате мира. Фактурный защитник, жаль будет если уйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Лишь бы до драки дело не дошло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий