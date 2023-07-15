«Сассуоло» и «Фрозиноне» готовы побороться за Сазонова. «Удинезе» тоже интересуется защитником «Динамо» (Corriere dello Sport)
Саба Сазонов может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает OneFootball со ссылкой на Corriere dello Sport, «Фрозиноне» и «Сассуоло» готовы побороться за трансфер защитника «Динамо». Менее активный интерес к футболисту проявляет «Удинезе».
Председатель правления «Фрозиноне» Гуидо Ангелоцци подтвердил интерес к игроку.
«Сазонов – игрок, который мне определенно нравится. Но предложений «Динамо» пока не было сделано», – сказал Ангелоцци.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сазонов провел 24 матча и забил 1 гол. Подробную статистику 21-летнего защитника можно найти здесь.
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