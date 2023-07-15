«Сассуоло» и «Фрозиноне» готовы побороться за Сазонова. «Удинезе» тоже интересуется защитником «Динамо» (Corriere dello Sport)

Саба Сазонов может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает OneFootball со ссылкой на Corriere dello Sport, « » и « » готовы побороться за трансфер защитника «Динамо». Менее активный интерес к футболисту проявляет « ».

Председатель правления «Фрозиноне» Гуидо Ангелоцци подтвердил интерес к игроку.

«Сазонов – игрок, который мне определенно нравится. Но предложений « » пока не было сделано», – сказал Ангелоцци.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сазонов провел 24 матча и забил 1 гол. Подробную статистику 21-летнего защитника можно найти здесь.