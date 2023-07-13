Клопп об изменениях в «Ливерпуле»: «Трент вернул самую успешную стрижку в карьере. Он пожертвовал крутым внешним видом ради успеха, мне это нравится!»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о подготовке к новому сезону.

Юрген, пятый день очередной предсезонки. Как, с вашей точки зрения, она проходит?

– Очень хорошо. Очень хорошо. У нас был не то что вялый старт, но мы начали занятия с небольшой группой в субботу, и только со вторника все в сборе. Конечно, все еще есть пара травмированных игроков, но сейчас все, кто находится здесь, действительно хорошо смотрятся. Занятия проходят хорошо, интенсивность хорошая, настроение хорошее, погода была интересной – с тех пор, как мы вернулись к работе, с погодой было практически все! Но жаловаться не на что.

– Этим утром вся группа впервые тренировалась вместе. Как это было?

– Здорово. Нам все еще не хватает игроков – Кертиса [Джонса] здесь нет, Харви [Эллиотта] нет, травмированы Стефан [Байчетич], Тиаго [Алькантара] и еще пара человек – но все идет хорошо. Качество занятий хорошее, это радует.

Мы все полны энергии, я думаю, можно так сказать. Это был хороший перерыв, это был также важный перерыв, но он был и достаточно продолжительным. Теперь мы вернулись, и ребята по-настоящему готовы к работе, таково мое первое впечатление.

– У нас появились два новых игрока в лице Мак Аллистера и Собослаи. Насколько вы рады, что они с нами?

– Очень рад! Два очень хороших игрока. Я сразу же задумался о прозвищах и подумал, что для Алексиса отличным прозвищем было бы... Гари! Он играет в хороший футбол, то же самое касается и Дома.

Как я уже сказал, есть некоторые изменения, Трент подстриг волосы – [вернул] самую успешную стрижку в своей карьере. Так что он пожертвовал крутым внешним видом ради успеха, мне это нравится! – сказал Клопп.

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16 комментариев

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Ебздрогыч
Какой же Клопп юморной!
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градус ненависти
Про Гарри Макалистера - отличная шутка, хоть и не супер оригинальная;)) кстати, это один из множества людей, на которых лично обижен Мостовой - он как то говорил, что это его собирались брать в Ливерпуль, но из за козней недоброжелателей и тёмных сил, вместо Царя взяли Гарри
+13
-4
+9
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Mario14
Хоть бы фото выложили, репортёры🤦‍♂️
+6
0
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Nuwanda
да, в последнем влоге на клубном ютубе Трента все подкалывают что ему снова 19 лет
+5
-1
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Zieppi
Ответ градус ненависти
Про Гарри Макалистера - отличная шутка, хоть и не супер оригинальная;)) кстати, это один из множества людей, на которых лично обижен Мостовой - он как то говорил, что это его собирались брать в Ливерпуль, но из за козней недоброжелателей и тёмных сил, вместо Царя взяли Гарри
А если бы он сказал: "Кевин", это было бы оригинально?)
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madflava
их пepeмeны..
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Покерный Футбол
Юргену тоже нужно снова очки одеть, без очков он не гений
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futbol Liverpool
Ребят а когда первые товарищеские матчи
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Olajuvon
Трент Крим- Индепендент!!!
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llolishe
Этому только юморить
Стало больше влияния на трансфера у Клоппа и он вообще ничего не делает
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ta-tosha
А я ещё 1,5 года назад говорил - Тренту нужно сбрить эту лабуду, которая мешает ему играть. Да и фарт вернётся
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Покерный Футбол
Юргену тоже нужно снова очки одеть, без очков он не гений
по сезону посмотрим
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