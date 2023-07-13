Клопп об изменениях в «Ливерпуле»: «Трент вернул самую успешную стрижку в карьере. Он пожертвовал крутым внешним видом ради успеха, мне это нравится!»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о подготовке к новому сезону.
– Юрген, пятый день очередной предсезонки. Как, с вашей точки зрения, она проходит?
– Очень хорошо. Очень хорошо. У нас был не то что вялый старт, но мы начали занятия с небольшой группой в субботу, и только со вторника все в сборе. Конечно, все еще есть пара травмированных игроков, но сейчас все, кто находится здесь, действительно хорошо смотрятся. Занятия проходят хорошо, интенсивность хорошая, настроение хорошее, погода была интересной – с тех пор, как мы вернулись к работе, с погодой было практически все! Но жаловаться не на что.
– Этим утром вся группа впервые тренировалась вместе. Как это было?
– Здорово. Нам все еще не хватает игроков – Кертиса [Джонса] здесь нет, Харви [Эллиотта] нет, травмированы Стефан [Байчетич], Тиаго [Алькантара] и еще пара человек – но все идет хорошо. Качество занятий хорошее, это радует.
Мы все полны энергии, я думаю, можно так сказать. Это был хороший перерыв, это был также важный перерыв, но он был и достаточно продолжительным. Теперь мы вернулись, и ребята по-настоящему готовы к работе, таково мое первое впечатление.
– У нас появились два новых игрока в лице Мак Аллистера и Собослаи. Насколько вы рады, что они с нами?
– Очень рад! Два очень хороших игрока. Я сразу же задумался о прозвищах и подумал, что для Алексиса отличным прозвищем было бы... Гари! Он играет в хороший футбол, то же самое касается и Дома.
Как я уже сказал, есть некоторые изменения, Трент подстриг волосы – [вернул] самую успешную стрижку в своей карьере. Так что он пожертвовал крутым внешним видом ради успеха, мне это нравится! – сказал Клопп.
Стало больше влияния на трансфера у Клоппа и он вообще ничего не делает