Экс-игрок «Терека» Темников: «Кадыров мог в тренировках поучаствовать. Приезжал с охранниками и бил по воротам с шутками: «Смотрите, как умею»

Теги Иван Темников премьер-лига Россия Первая лига Ахмат Руд Гуллит Рамзан Кадыров Магомед Даудов Кубань деньги Футбол

Экс-игрок «Терека» Иван Темников высказался о главе Чечни Рамзане Кадырове.

– Когда вы играли в «Тереке», Рамзан Кадыров был близок к команде?

– Да, мог в тренировках поучаствовать, выйти на поле. Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Все с шутками: «Смотрите, как умею».

А однажды после успешной игры с ЦСКА Кадыров меня очень тепло поздравил. Подошел, обнял: «Хорош, молодец!» Мы победили дома 2:0, а я и правда так хорошо сыграл, что на всю жизнь запомнил.

– Командой тогда уже больше занимался Даудов. Если проигрывали, он бывал суров?

– Помню, не могли выиграть семь матчей к ряду, и он нас штрафовал.

Но и премии давали хорошие. Не сыпали в кормушку, как при Гуллите, но вот за победу над ЦСКА мы получили 500 тысяч рублей. В моей карьере это самые большие премиальные, – сказал защитник «Кубани».

Темников играл за «Терек» (ныне «Ахмат») с 2013 по 2014 год. 

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17 комментариев

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bevooch
Ответ ivan-off
если после промахов сам бегал за мячом, то норм
После промахов мяч извинялся и сам бежал обратно
+26
-1
+25
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ivan-off
Ответ Иван Иванов
это тихий ужас,если честно....
если после промахов сам бегал за мячом, то норм
+24
0
+24
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Один живой
кого били?
+11
-1
+10
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Иван Иванов
это тихий ужас,если честно....
+11
-8
+3
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JForce
Звонит Кадыров в "Ахмат" и говорит:
– Надо срочно догнать Пригожина, выдвигайтесь на трассу Дон!
– Какую трассу?
– ﻿ Дон.
Дон, повторяю Дон!
– Рамзан Ахматович, не злитесь пожалуйста, дон. Мы верны президенту, дон. Так на какую трассу, дон?..
+1
0
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Ллб
Ответ Один живой
кого били?
Поворотам Антона Павловича
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0
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Дядя ТУРА
500 тысяч рублей за одну победу)) класс
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Censormorum
Так он не шутил.
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MstAndreev
И все такие громко: "Хахаха, хахаха, ай, отмочил! Какой красавчик!"
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Дэннис Молинарев
Помним мы, как Дон Дон до кольца так и не смог докинуть…
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songbilong
мяч шел мимо ворот, а мы праздновали гол и поздравляли его
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Rustam Guseynoff
После каждого удара штанга издавала такой звук: дон, дон, дон...
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Тюменец
Недавно видос видел, там Дон Дон, на отдыхе, как будто, три недели жрал безбожно, причем не только баранину.
Возможно это фильтры, конечно )
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Руслан Узденов
Ответ Иван Иванов
это тихий ужас,если честно....
Что ужасного в том, что президент клуба приезжает иногда на тренировку, может несколько раз по воротам пробить и пообщаться с игроками?
+2
-2
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Rocco777
Ответ Руслан Узденов
Что ужасного в том, что президент клуба приезжает иногда на тренировку, может несколько раз по воротам пробить и пообщаться с игроками?
президент клуба Магомед Даудов.
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