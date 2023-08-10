Экс-игрок «Терека» Темников: «Кадыров мог в тренировках поучаствовать. Приезжал с охранниками и бил по воротам с шутками: «Смотрите, как умею»
Экс-игрок «Терека» Иван Темников высказался о главе Чечни Рамзане Кадырове.
– Когда вы играли в «Тереке», Рамзан Кадыров был близок к команде?
– Да, мог в тренировках поучаствовать, выйти на поле. Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Все с шутками: «Смотрите, как умею».
А однажды после успешной игры с ЦСКА Кадыров меня очень тепло поздравил. Подошел, обнял: «Хорош, молодец!» Мы победили дома 2:0, а я и правда так хорошо сыграл, что на всю жизнь запомнил.
– Командой тогда уже больше занимался Даудов. Если проигрывали, он бывал суров?
– Помню, не могли выиграть семь матчей к ряду, и он нас штрафовал.
Но и премии давали хорошие. Не сыпали в кормушку, как при Гуллите, но вот за победу над ЦСКА мы получили 500 тысяч рублей. В моей карьере это самые большие премиальные, – сказал защитник «Кубани».
Темников играл за «Терек» (ныне «Ахмат») с 2013 по 2014 год.
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– Надо срочно догнать Пригожина, выдвигайтесь на трассу Дон!
– Какую трассу?
– Дон.
Дон, повторяю Дон!
– Рамзан Ахматович, не злитесь пожалуйста, дон. Мы верны президенту, дон. Так на какую трассу, дон?..
Возможно это фильтры, конечно )