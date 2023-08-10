Экс-игрок «Терека» Темников: «Кадыров мог в тренировках поучаствовать. Приезжал с охранниками и бил по воротам с шутками: «Смотрите, как умею»

Экс-игрок «Терека» Иван Темников высказался о главе Чечни Рамзане Кадырове.

– Когда вы играли в «Тереке», был близок к команде?

– Да, мог в тренировках поучаствовать, выйти на поле. Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Все с шутками: «Смотрите, как умею».

А однажды после успешной игры с ЦСКА Кадыров меня очень тепло поздравил. Подошел, обнял: «Хорош, молодец!» Мы победили дома 2:0, а я и правда так хорошо сыграл, что на всю жизнь запомнил.

– Командой тогда уже больше занимался . Если проигрывали, он бывал суров?

– Помню, не могли выиграть семь матчей к ряду, и он нас штрафовал.

Но и премии давали хорошие. Не сыпали в кормушку, как при , но вот за победу над ЦСКА мы получили 500 тысяч рублей. В моей карьере это самые большие премиальные, – сказал защитник « ».

Темников играл за «Терек» (ныне « ») с 2013 по 2014 год.

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