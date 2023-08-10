Партнером «Баварии» стала фирма блогеров Логана Пола и KSI Prime, производящая изотоники. Ранее они начали сотрудничать с «Барсой»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Логан Пол бизнес и маркетинг Футбол

Партнером «Баварии» стала фирма блогеров Логана Пола и KSI.

Компания Prime занимается производством изотонических напитков.

Мюнхенский клуб сообщил, что Prime станет «официальным партнером по изотоническим напиткам». А на первом этапе многолетнего сотрудничества напитки этой марки будут продаваться исключительно на стадионе «Баварии» в дни домашних матчей. 

Фото: fcbayern.com

Продукты Prime созданы на основе кокосового молока и содержат аминокислоты с разветвленными боковыми цепями (BCAA) для поддержки восстановления мышц, а также витамины группы В, антиоксиданты и электролиты.

Напомним, ранее компания Prime стала партнером «Барселоны».

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3 комментария

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AstaAsta
Кто бы как к этим парням не относился, но они проделали невероятный процесс за последние годы, дойдя до такого уровня продвижения. Прям реально поражает!
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Vatikan
Прочитал сначала, что партером Балтики... Потом дочитал заголовок до конца и вернулся в начало) все встало на свои места
0
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