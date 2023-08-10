Партнером «Баварии» стала фирма блогеров Логана Пола и KSI Prime, производящая изотоники. Ранее они начали сотрудничать с «Барсой»
Партнером «Баварии» стала фирма блогеров Логана Пола и KSI.
Компания Prime занимается производством изотонических напитков.
Мюнхенский клуб сообщил, что Prime станет «официальным партнером по изотоническим напиткам». А на первом этапе многолетнего сотрудничества напитки этой марки будут продаваться исключительно на стадионе «Баварии» в дни домашних матчей.
Фото: fcbayern.com
Продукты Prime созданы на основе кокосового молока и содержат аминокислоты с разветвленными боковыми цепями (BCAA) для поддержки восстановления мышц, а также витамины группы В, антиоксиданты и электролиты.
Напомним, ранее компания Prime стала партнером «Барселоны».
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