«Оренбург» ведет с «Зенитом» переговоры об аренде Адамова без права выкупа (Иван Карпов)

«Зенит» может отправить Арсена Адамова в аренду.

По данным инсайдера Ивана Карпова, переговоры с петербуржцами начал « ». Возможная сделка опцию выкупа не предусматривает.

Адамов выступает за «Зенит» с сезона-2021/22 и за это время провел в Мир РПЛ 14 матчей. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Адамов может уйти из «Зенита» в аренду в клуб из топ-5 РПЛ. Его дед подтвердил наличие предложений