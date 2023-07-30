«Оренбург» ведет с «Зенитом» переговоры об аренде Адамова без права выкупа (Иван Карпов)
«Зенит» может отправить Арсена Адамова в аренду.
По данным инсайдера Ивана Карпова, переговоры с петербуржцами начал «Оренбург». Возможная сделка опцию выкупа не предусматривает.
Адамов выступает за «Зенит» с сезона-2021/22 и за это время провел в Мир РПЛ 14 матчей. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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