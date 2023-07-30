«Оренбург» ведет с «Зенитом» переговоры об аренде Адамова без права выкупа (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Арсен Адамов Футбол

«Зенит» может отправить Арсена Адамова в аренду.

По данным инсайдера Ивана Карпова, переговоры с петербуржцами начал «Оренбург». Возможная сделка опцию выкупа не предусматривает.

Адамов выступает за «Зенит» с сезона-2021/22 и за это время провел в Мир РПЛ 14 матчей. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Адамов может уйти из «Зенита» в аренду в клуб из топ-5 РПЛ. Его дед подтвердил наличие предложений

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3 комментария

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Давид Кочинян
«Зенит» ведёт переговоры с «Оренбургом», чтобы дать игровое время Адамову в фарм-клубе 😏
+10
-1
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Дядя ТУРА
за 5 млн купили у Урала)) паспортист
+7
-2
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