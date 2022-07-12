«Ювентусу» интересен Габриэл, «Арсенал» хочет 40 млн евро. Бадиашиле тоже в шорт-листе туринцев

Защитник Габриэл может уйти в .

Туринский клуб ведет переговоры с «Баварией» на предмет перехода игрока обороны Маттейса де Лигта в мюнхенскую команду. «Ювентус» устроит предложение, которое будет подразумевать выплату 80 миллионов евро в качестве гарантированной компенсации и еще 10 миллионов в виде потенциальных бонусов.

Если продажа де Лигта будет оформлена, «бьянконери» сосредоточатся на том, чтобы подписать нового игрока на позицию в защите.

Один из кандидатов – . предложил ему продлить контракт, партенопейский клуб хочет платить футболисту 6 миллионов евро за сезон по условиям нового соглашения. Даже если Кулибали откажется от продления, переговоры с все равно будут носить непростой характер.

Защитник Глейсон Бремер, вероятно, перейдет в «Интер», а не в туринскую команду.

В сложившейся ситуации «бьянконери» инициировали контакты на предмет потенциального трансфера Габриэла Магальяэса. Также в шорт-лист входят защитник и игрок обороны «Фиорентины» Никола Миленкович. Последний, впрочем, в данный момент не рассматривается как непосредственная замена де Лигту. Миленкович также является одной из возможных трансферных целей «Интера».

хочет получить за Габриэла порядка 40 миллионов евро. «Ювентус» уверен, что сможет сбить цену. Туринский клуб собирается использовать деньги, которые будут получены в качестве компенсации за де Лигта, для приобретения нового игрока центра обороны и полузащитника «Ромы» .