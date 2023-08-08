Закария близок к переходу в «Монако». Переговоры с «Ювентусом» идут хорошо

Теги Монако Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Денис Закария Футбол

Денис Закария близок к подписанию контракта с «Монако».

Переговоры «Ювентуса» и французского клуба проходят хорошо. Стороны работают над достижением окончательной договоренности.

В прошлом сезоне швейцарский полузащитник провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды.

До этого футболист играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха в Бундеслиге.

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3 комментария

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Интересно, что они обсуждают неделями? Я думал всегда, что обсуждается три вопроса: цена трансфера, зарплата и доля агентов. Но судя потому, что все эти переговоры длятся месяцами, они с игроком выторговывают экипировку, шкафчик и бутылку…
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Здесь один очень мудрый человек давно писал:
"Таких игроков, как Закария в Ювентусе быть не должно.
Они уровень Монако".

Очень хотелось бы выразить восхищение.
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Хорошо.
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