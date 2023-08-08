Закария близок к переходу в «Монако». Переговоры с «Ювентусом» идут хорошо
Денис Закария близок к подписанию контракта с «Монако».
Переговоры «Ювентуса» и французского клуба проходят хорошо. Стороны работают над достижением окончательной договоренности.
В прошлом сезоне швейцарский полузащитник провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды.
До этого футболист играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха в Бундеслиге.
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"Таких игроков, как Закария в Ювентусе быть не должно.
Они уровень Монако".
Очень хотелось бы выразить восхищение.