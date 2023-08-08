Закария близок к переходу в «Монако». Переговоры с «Ювентусом» идут хорошо

Денис Закария близок к подписанию контракта с «Монако».

Переговоры « » и французского клуба проходят хорошо. Стороны работают над достижением окончательной договоренности.

В прошлом сезоне швейцарский полузащитник провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды.

До этого футболист играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха в Бундеслиге.

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