«Монако» сделал предложение «Ювентусу» о покупке Закарии. «Вест Хэму» игрок тоже интересен
Денис Закария может перейти в клуб Лиги 1.
«Монако» сделал предложение «Ювентусу» о приобретении полузащитника.
Сообщается, что швейцарский игрок является приоритетом французского клуба. Главный тренер Ади Хюттер хорошо знает возможности футболиста.
Известно, что интерес к Закарии также проявляет «Вест Хэм». Игрок оценит имеющиеся варианты.
В прошлом сезоне полузащитник провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды.
Даже в АПЛ смотрелся цельно и уверенно!