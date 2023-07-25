«Монако» сделал предложение «Ювентусу» о покупке Закарии. «Вест Хэму» игрок тоже интересен

Денис Закария может перейти в клуб Лиги 1.

«Монако» сделал предложение «Ювентусу» о приобретении полузащитника.

Сообщается, что швейцарский игрок является приоритетом французского клуба. Главный тренер Ади Хюттер хорошо знает возможности футболиста.

Известно, что интерес к Закарии также проявляет «Вест Хэм». Игрок оценит имеющиеся варианты.

В прошлом сезоне полузащитник провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды.