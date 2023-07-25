«Монако» сделал предложение «Ювентусу» о покупке Закарии. «Вест Хэму» игрок тоже интересен

Теги Монако Ювентус Вест Хэм лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Денис Закария Футбол

Денис Закария может перейти в клуб Лиги 1.

«Монако» сделал предложение «Ювентусу» о приобретении полузащитника.

Сообщается, что швейцарский игрок является приоритетом французского клуба. Главный тренер Ади Хюттер хорошо знает возможности футболиста.

Известно, что интерес к Закарии также проявляет «Вест Хэм». Игрок оценит имеющиеся варианты.

В прошлом сезоне полузащитник провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды.

4 комментария

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леннорыч-абрамович
Только бы Лацио ничего не перепутал
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Григорий Геник
Закария хороший футболист. В прошлом сезоне он за Челси хорошо выходил, очень цепкий и техничный. Только травмы мучают его.
Даже в АПЛ смотрелся цельно и уверенно!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Судя по всему этот трансфер для Монако обойдётся не дороже чем Захарян для Лацио)
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Roman Boroveev
Блин, несколько раз прочел Захарян.
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