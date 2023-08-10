«Монако» предложил 22 млн евро за Закарию. «Ювентус» хочет 25 млн

Теги Монако Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Денис Закария Фабрицио Романо Футбол

«Монако» работает над трансфером Дениса Закарии.

Как сообщает Фабрицио Романо, французский клуб предложил «Ювентусу» 22 миллиона евро с учетом бонусов за трансфер полузащитника. 

«Бьянконери» намерены выручить 25 миллионов евро за продажу игрока. Стороны приближаются к тому, чтобы достигнуть договоренности.

В прошлом сезоне швейцарский полузащитник провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды. Подробную статистику Закарии можно найти здесь

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8 комментариев

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ForzaGandzasar
Давайте обойдемся 22+3 бонусы )
Хотя, для меня Закария хороший игрок, но если тренер Аллегри, то правильно искать новое место, чтобы играть Футбол.
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Заяцволк
Ах, на 3 млн не сошлись. Анекдот такой был.
Дочь криминального авторитета жалуется отцу.
- Пап, мой муж постоянно тр##### меня в попу, ну сделай что-нибудь
- И что тут особенного ?
- Вот представь, раньше у меня очко было с 2-рублёвую монету, а сейчас с 5-тирублевую
- Ну и что ж, теперь из-за 3-х рублей войну начинать ?
+4
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+4
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Marco Nero
Сейчас в Вест Хеме, которым за 20 предлогали, удивились
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Алексей Гусев
Ответ ForzaGandzasar
Давайте обойдемся 22+3 бонусы ) Хотя, для меня Закария хороший игрок, но если тренер Аллегри, то правильно искать новое место, чтобы играть Футбол.
можно и скидку сделать, 22+2,9)
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Алексей Гусев
Ответ Заяцволк
Ах, на 3 млн не сошлись. Анекдот такой был. Дочь криминального авторитета жалуется отцу. - Пап, мой муж постоянно тр##### меня в попу, ну сделай что-нибудь - И что тут особенного ? - Вот представь, раньше у меня очко было с 2-рублёвую монету, а сейчас с 5-тирублевую - Ну и что ж, теперь из-за 3-х рублей войну начинать ?
ммм да уж) я думал только я тут пошлю) Приветствую вас, Андрей
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