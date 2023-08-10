«Монако» предложил 22 млн евро за Закарию. «Ювентус» хочет 25 млн

«Монако» работает над трансфером Дениса Закарии.

Как сообщает , французский клуб предложил « » 22 миллиона евро с учетом бонусов за трансфер полузащитника.

«Бьянконери» намерены выручить 25 миллионов евро за продажу игрока. Стороны приближаются к тому, чтобы достигнуть договоренности.

В прошлом сезоне швейцарский полузащитник провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды. Подробную статистику можно найти здесь.

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