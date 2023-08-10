«Монако» предложил 22 млн евро за Закарию. «Ювентус» хочет 25 млн
«Монако» работает над трансфером Дениса Закарии.
Как сообщает Фабрицио Романо, французский клуб предложил «Ювентусу» 22 миллиона евро с учетом бонусов за трансфер полузащитника.
«Бьянконери» намерены выручить 25 миллионов евро за продажу игрока. Стороны приближаются к тому, чтобы достигнуть договоренности.
В прошлом сезоне швейцарский полузащитник провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды. Подробную статистику Закарии можно найти здесь.
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Хотя, для меня Закария хороший игрок, но если тренер Аллегри, то правильно искать новое место, чтобы играть Футбол.
Дочь криминального авторитета жалуется отцу.
- Пап, мой муж постоянно тр##### меня в попу, ну сделай что-нибудь
- И что тут особенного ?
- Вот представь, раньше у меня очко было с 2-рублёвую монету, а сейчас с 5-тирублевую
- Ну и что ж, теперь из-за 3-х рублей войну начинать ?