Сторожук о критике Шапи: «Обиженный футболист хуже бабы, как говорил мой знакомый. Уважал Шапи и считал профессионалом до сей поры»

Теги Алексей Ионов премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Ильзат Ахметов Матч ТВ Матвей Сафонов Магомед-Шапи Сулейманов Александр Черников Эдуард Сперцян Никита Кривцов Футбол

Александр Сторожук ответил Магомеду-Шапи Сулейманову на резкую критику.

Ранее Сулейманов высказался о работе под руководством Сторожука в «Краснодаре», обвинив его в нечестности.

«Как я могу так делать – говорить в интервью одно, а в раздевалке другое? Он еще и приплетает других футболистов, при чем тут вообще Ильзат? Каждый мужчина должен отвечать за свои действия.

У меня с Ахметовым прекрасные отношения. Я его уважаю и считаю мужчиной, мы отлично общаемся. Когда мы с Ильзатом прощались, то пожали руки и пожелали друг другу хорошей работы. Я до сих пор уверен, что ни у него, ни у меня не поменялись мнения относительно друг друга.

Что касается Шапи, то спросите мнение обо мне у всех игроков основы того времени: Сафонова, Сперцяна, Черникова, Кривцова и Ионова, например. Вот у них надо спросить, как им работалось со мной.

У меня есть знакомый, который говорил такую фразу: обиженный футболист хуже бабы. Я это понимаю и не хочу акцентировать внимание на Шапи. До сей поры я уважал его и считал профессионалом. Не собираюсь парировать и отвечать. Пусть смотрит за своей игрой, и не надо никуда приплетать других», – сказал экс-тренер «Краснодара», ныне работающий в тульском «Арсенале».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

9 комментариев

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Смородская-Кикнадзе-Цорн
А сам парировал, ответил и бабой назвал ))
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Mbest77
Шапи испортил гнилой агент.
Талант большой был.
Но повелся на понты от агента и рост мастерства остановился
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Очки Дани Алвеса
Неделя на спортсе была не событийна и ровна, в интервью ругались два обиженных овна
Мужик не должен то, мужик не должен так
Зачем ты рассуждаешь за всех мужиков, чудак?
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Адекватник
Шапи как и его кент Ваня Игнатьев - из одной и той же породы. Есть такая категория игроков, которые попадают в струю, в хороший клуб, в отлаженную систему, где на них расчитывают и все такое - и там эти игроки закономерно показывают определенные результаты. Но эти игроки не понимают, что в этих результатах вклада их партнеров, тренеров, руководства клубов - 75% и вклада их собственных личных игровых качеств (скорости, техники, игрового мышления, удара и пр) - 25%. Думая, что 100% успеха это их личные качества, эти игроки начинают смотреть свысока на клуб, уходят, оказываются в менее сбалансированных системах, где другие партнеры, другой тренер, другие лидеры и там оказывается, что личных качеств этих игроков недостаточно для того, чтобы стать заметным игроком на новом месте. Что нет столько физики, техники и тактики, чтобы приехать и все сказали бы: "блин, чувак реально в порядке". Все говорят: "блин, чувак ваще обычный, ничего такого, как он там играл и забивал?". И вот тут начинается движение карьеры вниз. Классика жанра...
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Владислав Дудкин
Ответ Mbest77
Шапи испортил гнилой агент. Талант большой был. Но повелся на понты от агента и рост мастерства остановился
Агент это что, мать родная? За свой уровень и свою игру отвечает только сам футболист. Если и повелся на что-то, то повелся сам игрок
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Спартак Уокер
Помню гол Шапи в ворота Валенсии в Лиги Европы
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Faust Doc
Кто хоть раз слышал вью Жука, тот знает что понять ничего невозможно, поэтому Шапи просто ничего не понимал.
Гы гы гы
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Mbest77
Шапи испортил гнилой агент. Талант большой был. Но повелся на понты от агента и рост мастерства остановился
Не могу понять как может агент повлиять на рост мастерства....
-Ты круче всех, и тебе можно сильно не напрягаться... Так что ли?
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