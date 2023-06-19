Сторожук о критике Шапи: «Обиженный футболист хуже бабы, как говорил мой знакомый. Уважал Шапи и считал профессионалом до сей поры»

Александр Сторожук ответил Магомеду-Шапи Сулейманову на резкую критику.

Ранее Сулейманов высказался о работе под руководством в « », обвинив его в нечестности.

«Как я могу так делать – говорить в интервью одно, а в раздевалке другое? Он еще и приплетает других футболистов, при чем тут вообще Ильзат? Каждый мужчина должен отвечать за свои действия.

У меня с прекрасные отношения. Я его уважаю и считаю мужчиной, мы отлично общаемся. Когда мы с Ильзатом прощались, то пожали руки и пожелали друг другу хорошей работы. Я до сих пор уверен, что ни у него, ни у меня не поменялись мнения относительно друг друга.

Что касается Шапи, то спросите мнение обо мне у всех игроков основы того времени: , , Черникова, Кривцова и Ионова, например. Вот у них надо спросить, как им работалось со мной.

У меня есть знакомый, который говорил такую фразу: обиженный футболист хуже бабы. Я это понимаю и не хочу акцентировать внимание на Шапи. До сей поры я уважал его и считал профессионалом. Не собираюсь парировать и отвечать. Пусть смотрит за своей игрой, и не надо никуда приплетать других», – сказал экс-тренер «Краснодара», ныне работающий в тульском «Арсенале».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной