Сторожук о критике Шапи: «Обиженный футболист хуже бабы, как говорил мой знакомый. Уважал Шапи и считал профессионалом до сей поры»
Александр Сторожук ответил Магомеду-Шапи Сулейманову на резкую критику.
Ранее Сулейманов высказался о работе под руководством Сторожука в «Краснодаре», обвинив его в нечестности.
«Как я могу так делать – говорить в интервью одно, а в раздевалке другое? Он еще и приплетает других футболистов, при чем тут вообще Ильзат? Каждый мужчина должен отвечать за свои действия.
У меня с Ахметовым прекрасные отношения. Я его уважаю и считаю мужчиной, мы отлично общаемся. Когда мы с Ильзатом прощались, то пожали руки и пожелали друг другу хорошей работы. Я до сих пор уверен, что ни у него, ни у меня не поменялись мнения относительно друг друга.
Что касается Шапи, то спросите мнение обо мне у всех игроков основы того времени: Сафонова, Сперцяна, Черникова, Кривцова и Ионова, например. Вот у них надо спросить, как им работалось со мной.
У меня есть знакомый, который говорил такую фразу: обиженный футболист хуже бабы. Я это понимаю и не хочу акцентировать внимание на Шапи. До сей поры я уважал его и считал профессионалом. Не собираюсь парировать и отвечать. Пусть смотрит за своей игрой, и не надо никуда приплетать других», – сказал экс-тренер «Краснодара», ныне работающий в тульском «Арсенале».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Талант большой был.
Но повелся на понты от агента и рост мастерства остановился
Мужик не должен то, мужик не должен так
Зачем ты рассуждаешь за всех мужиков, чудак?
Гы гы гы
-Ты круче всех, и тебе можно сильно не напрягаться... Так что ли?