Шапи может уйти в аренду в «Сабах». Азербайджанский клуб возглавляет экс-тренер «Краснодара» Мусаев

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Азербайджан Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Мурад Мусаев Сабах Футбол

Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в «Сабах».

Есть вероятность, что азербайджанский клуб арендует 23-летнего игрока с правом выкупа зимой, сообщает Legalbet.

«Сабах» готов платить Шапи те же 250-300 тысяч долларов в год, что он получал в «Хапоэле Беер-Шева», где был в аренде в прошлом сезоне.

Напомним, азербайджанский клуб возглавляет бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Контракт Шапи с «быками» действует до лета 2024 года.

В 34 матчах минувшего сезона за «Хапоэль» футболист забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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roni11
Потом дадут гражданство и будет вторым Шейжаевым. Жаль, талантливый парень был
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sancho81
Ответ roni11
Потом дадут гражданство и будет вторым Шейжаевым. Жаль, талантливый парень был
А ведь ему только 23, на 2 года моложе, скажем, Чалова. А ощущение, что играет уже целую вечность.
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Алексей Петров
Шапи СабаХ Сулейманов!
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