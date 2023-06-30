Шапи может уйти в аренду в «Сабах». Азербайджанский клуб возглавляет экс-тренер «Краснодара» Мусаев

Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в «Сабах».

Есть вероятность, что азербайджанский клуб арендует 23-летнего игрока с правом выкупа зимой, сообщает Legalbet.

« » готов платить Шапи те же 250-300 тысяч долларов в год, что он получал в «Хапоэле Беер-Шева», где был в аренде в прошлом сезоне.

Напомним, азербайджанский клуб возглавляет бывший главный тренер « » .

Контракт Шапи с «быками» действует до лета 2024 года.

В 34 матчах минувшего сезона за «Хапоэль» футболист забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.