Шапи может уйти в аренду в «Сабах». Азербайджанский клуб возглавляет экс-тренер «Краснодара» Мусаев
Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в «Сабах».
Есть вероятность, что азербайджанский клуб арендует 23-летнего игрока с правом выкупа зимой, сообщает Legalbet.
«Сабах» готов платить Шапи те же 250-300 тысяч долларов в год, что он получал в «Хапоэле Беер-Шева», где был в аренде в прошлом сезоне.
Напомним, азербайджанский клуб возглавляет бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Контракт Шапи с «быками» действует до лета 2024 года.
В 34 матчах минувшего сезона за «Хапоэль» футболист забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.
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