Шапи покинет «Краснодар» – на него не рассчитывают. Им интересуются во Франции и Саудовской Аравии

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Хапоэль Беер-Шева высшая лига Саудовская Аравия Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Спорт-Экспресс Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из «Краснодара».

По данным «СЭ», «Краснодар» не рассчитывает на Сулейманова в предстоящем сезоне. К 23-летнему вингеру проявляют интерес клубы из Франции и Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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dr. cage
Дагестанский Эль-Шаарави..

Кстати, отличный лайфхак для агентов Шапи:
> Заявляете об интересе к игроку от ЦСКА и Спартака..
> Через 5-7 минут на Вас выходят зенитовские с щедрым предложением..
> Profit..
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+39
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Семён Страшников
Один агент Агузаров загубил два таланта: Шапи и Игнатьева
+21
-3
+18
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arsenal.ave
Ответ dr. cage
Дагестанский Эль-Шаарави.. Кстати, отличный лайфхак для агентов Шапи: > Заявляете об интересе к игроку от ЦСКА и Спартака.. > Через 5-7 минут на Вас выходят зенитовские с щедрым предложением.. > Profit..
Вообще даже рядом с ним не стоял
Шапи блеснул несколькими красивыми мячами, выходя на замену, вот и вся его карьера
+17
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+16
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hiper26
В Гавр Кузяева его.
+5
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Александр Марилов
Ответ dr. cage
Дагестанский Эль-Шаарави.. Кстати, отличный лайфхак для агентов Шапи: > Заявляете об интересе к игроку от ЦСКА и Спартака.. > Через 5-7 минут на Вас выходят зенитовские с щедрым предложением.. > Profit..
Эль-Шаапи
+4
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as009595@icloud.com
Шапи тока 23🙈а такое ощущение будто десять лет играет
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Piter Pchelenco
Кто-нибудь верит, что ему 23?!!
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Dmitry Orlov
Ответ инок
Шапи бодро начинал и бездарно сдулся. Жаль его.
Ковид. Галицкий говорил, что не видел у кого-либо такие серьёзные последствия ковида, как у Шапи.
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Охладите траханье
Ответ Бухгалтер2021
поедет к королю футбола
Как-то чернушно звучит, учитывая, что король футбола - Пеле
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Spartakus1984
Ответ Семён Страшников
Один агент Агузаров загубил два таланта: Шапи и Игнатьева
Истинный талант везде пробьется.Но деньги слишком рано и в правду губят молодых спортсменов
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Dmitry Orlov
Ответ arsenal.ave
Вообще даже рядом с ним не стоял Шапи блеснул несколькими красивыми мячами, выходя на замену, вот и вся его карьера
И Севилье в ЛЧ со штрафного положил, по-моему даже лучшим голом тура в ЛЧ признали.
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unreality
Сейчас очень забавно вспоминать, как после нескольких шальных голов ему дикие авансы выдавали)
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Жан-Жак Руссо
А что если Гавр захочет увеличить российский десант?
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Бухгалтер2021
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поедет к королю футбола
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Holy Diver
Как любой уважающий себя футболист на пенсии должен ехать к арабам.
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Сергей Жарковский
Роналду переманивает, а вы говорите Зенит...
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Александр Гороховик
Гол Валенсии был, конечно, шедеврален.
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Дэннис Молинарев
Может пора в Торпедо??
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BZB
Видел его матчи в Краснодаре, считал, что готовый топ для нашего чемпионата. Но оно вот как вышло.
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Owen_the_Simple
Какой талант? Удар есть и всё, так-то он медленнее черепахи, поэтому и выходил на замену под уставших соперников.
И с возрастом скорости не прибавляется, конечно.
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инок
Шапи бодро начинал и бездарно сдулся. Жаль его.
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Jonny Babka
Ответ dr. cage
Дагестанский Эль-Шаарави.. Кстати, отличный лайфхак для агентов Шапи: > Заявляете об интересе к игроку от ЦСКА и Спартака.. > Через 5-7 минут на Вас выходят зенитовские с щедрым предложением.. > Profit..
Зениту не нужен мусор,не сработает.
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Alina_77
Ответ Мельников Михаил
А у Волкова и Уткина кто агент? Нет. Что-то "гнило" внутри королевства Арутюняна.
А что не так с Волковым? У Уткина мечта! Играть дома) По факту боязнь конкуренции
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kk.abb
Если во Франции Лига 1 - топ, в любой клуб надо бежать, вслед за Далером. Про Лигу 2 тоже я бы подумал на его месте, если хороший клуб с шансами выйти в элиту.
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