Шапи покинет «Краснодар» – на него не рассчитывают. Им интересуются во Франции и Саудовской Аравии
Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из «Краснодара».
По данным «СЭ», «Краснодар» не рассчитывает на Сулейманова в предстоящем сезоне. К 23-летнему вингеру проявляют интерес клубы из Франции и Саудовской Аравии.
В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кстати, отличный лайфхак для агентов Шапи:
> Заявляете об интересе к игроку от ЦСКА и Спартака..
> Через 5-7 минут на Вас выходят зенитовские с щедрым предложением..
> Profit..
Шапи блеснул несколькими красивыми мячами, выходя на замену, вот и вся его карьера
И с возрастом скорости не прибавляется, конечно.