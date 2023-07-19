Шапи покинет «Краснодар» – на него не рассчитывают. Им интересуются во Франции и Саудовской Аравии

Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из «Краснодара».

По данным « », « » не рассчитывает на в предстоящем сезоне. К 23-летнему вингеру проявляют интерес клубы из Франции и Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский « ». С его статистикой можно ознакомиться здесь.