«Бавария» и «Тоттенхэм» продолжают переговоры по Кейну. Мюнхенцы могут попытаться подписать Харри зимой и играть с 18-летним Телем в атаке до этого
«Бавария» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Харри Кейна.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» на прошлой неделе отклонил предложение «Баварии по Кейну на сумму более 100 миллионов евро с учетом бонусов.
По данным Sport1, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви требует бо́льшую сумму в качестве фиксированной выплаты. Переговоры с «Баварией» продолжаются, однако мюнхенцы и сам Харри Кейн в настоящее время не решили, как действовать дальше.
В качестве одного из возможных вариантов «Бавария» рассматривает подписание Кейна зимой. В этом случае основным нападающим мюнхенцев в первой части сезона станет 18-летний Матис Тель.
Также отмечается, что семья Кейна, в частности, его брат Чарли, усилила давление на стороны переговоров в последние дни. Форвард «Тоттенхэма» хочет внести ясность относительно своего будущего до старта АПЛ на следующей неделе.
Кейн дал «Баварии понять, что готов на переход свободным агентом в 2024 году, однако предпочитает перейти сейчас, поскольку хочет выступать в Лиге чемпионов.
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2 трофея уже имеются в копилке... Осталось выиграть Кубок Гампера в середине августа у Барсы и потом можно уйти куда угодно:) и то не факт...
Открою небольшой секрет, но инсайдеры так или иначе лучше разбираются в одних клубах и хуже в других. Есть Орнштейн, есть Голд, Килпатрик, Киф
Более того, даже Романо не публиковал таких новостей.
Так что да, знаток из меня явно получше будет.
Во-вторых, даже от него было достаточно различных инсайдов, которые не устраивают фанатов Баварии.