«Бавария» и «Тоттенхэм» продолжают переговоры по Кейну. Мюнхенцы могут попытаться подписать Харри зимой и играть с 18-летним Телем в атаке до этого

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Матис Тель Футбол

«Бавария» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Харри Кейна.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» на прошлой неделе отклонил предложение «Баварии по Кейну на сумму более 100 миллионов евро с учетом бонусов.

По данным Sport1, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви требует бо́льшую сумму в качестве фиксированной выплаты. Переговоры с «Баварией» продолжаются, однако мюнхенцы и сам Харри Кейн в настоящее время не решили, как действовать дальше.

В качестве одного из возможных вариантов «Бавария» рассматривает подписание Кейна зимой. В этом случае основным нападающим мюнхенцев в первой части сезона станет 18-летний Матис Тель.

Также отмечается, что семья Кейна, в частности, его брат Чарли, усилила давление на стороны переговоров в последние дни. Форвард «Тоттенхэма» хочет внести ясность относительно своего будущего до старта АПЛ на следующей неделе.

Кейн дал «Баварии понять, что готов на переход свободным агентом в 2024 году, однако предпочитает перейти сейчас, поскольку хочет выступать в Лиге чемпионов.

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38 комментариев

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Видимо Леви хочет, чтоб Кейн ушёл в другой клуб как обладатель "уникального требла" ( Кубок Ауди, Кубок Тигра и Кубок Гампера):)

2 трофея уже имеются в копилке... Осталось выиграть Кубок Гампера в середине августа у Барсы и потом можно уйти куда угодно:) и то не факт...
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Ответ Иван Иванов
Кейн конечно редкостный и***т. Мог ведь ещё 5 лет назад начать валять дурака и его бы Леви сразу же отпустил бы на следующий год, а он как полный при****к каждый год выкладывался. Мозгов у парня нет. Вот и про***л свою карьеру.
Искренне желаю в твою команду побольше непрофессиональных игроков, которые при первом чихе начнут капризничать, сливать все что можно, устраивать истерики, валять дурака)
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Ответ arspurs9
Однобокая подача информации, как всегда) Плюс с достаточным количеством лжи)
ну раскрой нам всю правду )
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Ответ arspurs9
Имеет смысл? Для чего, если прибежит гордая баварская братия и просто заминусует все, что им не нравится, не взирая на куда более проверенные источники)
в чем смысл тогда твоего комментария? )
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Ответ Иван Иванов
Кейн конечно редкостный и***т. Мог ведь ещё 5 лет назад начать валять дурака и его бы Леви сразу же отпустил бы на следующий год, а он как полный при****к каждый год выкладывался. Мозгов у парня нет. Вот и про***л свою карьеру.
если бы он начал саботировать тренировки, шантажировать клуб и т.п. - ты бы первый прибежал и сказал что "раньше в футболе контракт был священным,его все соблюдали.а сейчас плаксивые плаксы не могут выполнить его до конца"
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Ответ arspurs9
Имеет смысл? Для чего, если прибежит гордая баварская братия и просто заминусует все, что им не нравится, не взирая на куда более проверенные источники)
ты походу лично с Фабрицио Романо общаешься по этому поводу)))
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Ответ arspurs9
Искренне желаю в твою команду побольше непрофессиональных игроков, которые при первом чихе начнут капризничать, сливать все что можно, устраивать истерики, валять дурака)
Да не слушай ты его!Что с балбеса взять?!!А Кейн красавчик,всегда отдавал всего себя.И за это его все уважают,говорю как болельщик Челси!
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Ой, а как таким новостям наверное рад Тухель, которому из кожи вон надо доказывать что его назначение не ошибка :)
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Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Не надо тратить время на менеджмент Тоттенхэма. Нужно дождаться окончания контракта. А на предстоящий сезон взять ч аренду нападающего
В том то и дело, что окончания контракта можно не дождаться, Кейну не привыкать переподписывать контракт с ТТХ. А если и дождаться, то далеко не факт, что Кейн в качестве свободного агента обязательно согласится ехать в Мюнхен, вариантов у него будет гораздо больше, в том числе и в самой Англии.
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Тель кстати когда выходит, очень хорошее впечатление оставляет. Быстрый, техничный, пластичный, удар хороший. А Леви нужно наказать за жадность, хочу чтобы Кейн ушел бесплатно, даже не огорчусь если не в Баварию
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Ответ arspurs9
Ну во-первых, лично Фабрицио не самый главный источник по новостям Тоттенхэма. Во-вторых, даже от него было достаточно различных инсайдов, которые не устраивают фанатов Баварии.
он инсайдер различных клубов а не конкретно Баварии или Тоттенхема,тоже мне знаток.
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а на кой чёрт Леви отпускать его зимой? Вряд-ли Бавария зимой предложит больше 50 млн, а эту сумму и Кейн принесёт Баварии по ходу сезона
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Ответ Михо
Тель кстати когда выходит, очень хорошее впечатление оставляет. Быстрый, техничный, пластичный, удар хороший. А Леви нужно наказать за жадность, хочу чтобы Кейн ушел бесплатно, даже не огорчусь если не в Баварию
Тель, по крайней мере в прошлом сезоне, не мог работать корпусом. Я не видел, чтоб он продавил или выиграл борьбу у соперника. Ему надо научится работать корпусом.
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Ответ Surviving
И ключи от квартиры где деньги лежат.
вот-вот
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Ответ Михаил Родченков
за каждые полнедели переговоров +20млн за недавний "ультиматум" , в качестве извинений, сосиски должны заплатить еще +630млн за покер в ворота шахтера + 400млн а также, за моральный ущерб, я становлюсь новым владельцем Баварии, заплатив пять рублей.
И ключи от квартиры где деньги лежат.
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Ответ arspurs9
Однобокая подача информации, как всегда) Плюс с достаточным количеством лжи)
Ахахахха как можно болеть за бестрофейник?))) Вот скажи, с какими надеждами ты начинаешь смотреть новый сезон шпор?
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Ответ arspurs9
Лишь отметил всю курьезность данной новости, в чем проблема?)
В чем курьезность? Где конструктив?)
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Ответ arspurs9
И? Открою небольшой секрет, но инсайдеры так или иначе лучше разбираются в одних клубах и хуже в других. Есть Орнштейн, есть Голд, Килпатрик, Киф Более того, даже Романо не публиковал таких новостей. Так что да, знаток из меня явно получше будет.
на счёт Романо это был стёб
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Ответ Evgeniy Bagel
он инсайдер различных клубов а не конкретно Баварии или Тоттенхема,тоже мне знаток.
И?
Открою небольшой секрет, но инсайдеры так или иначе лучше разбираются в одних клубах и хуже в других. Есть Орнштейн, есть Голд, Килпатрик, Киф
Более того, даже Романо не публиковал таких новостей.
Так что да, знаток из меня явно получше будет.
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Ответ Evgeniy Bagel
ты походу лично с Фабрицио Романо общаешься по этому поводу)))
Ну во-первых, лично Фабрицио не самый главный источник по новостям Тоттенхэма.
Во-вторых, даже от него было достаточно различных инсайдов, которые не устраивают фанатов Баварии.
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Неужели Бавария не может подождать до лета и взять его бесплатно, похоже на агонию со стороны Баварии 🤦‍♂️
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Все равно с Тухелем им ничего не светит, надо было топа Нагельсмана не выгонять 🤦‍♂️
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Ответ Михо
Тель кстати когда выходит, очень хорошее впечатление оставляет. Быстрый, техничный, пластичный, удар хороший. А Леви нужно наказать за жадность, хочу чтобы Кейн ушел бесплатно, даже не огорчусь если не в Баварию
ага, только не забивает. Бавария за последние 2 матча 8 голов отгрузила, знаешь сколько забил ЦФ, который и должен собственно забивать? 0. Все кому не лень забивают, кроме него. Так себе пунктик.
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Не надо тратить время на менеджмент Тоттенхэма. Нужно дождаться окончания контракта. А на предстоящий сезон взять ч аренду нападающего
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Ответ Фарид Харисов
Ой, а как таким новостям наверное рад Тухель, которому из кожи вон надо доказывать что его назначение не ошибка :)
Так это и не ошибка
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