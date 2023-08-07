«Бавария» и «Тоттенхэм» продолжают переговоры по Кейну. Мюнхенцы могут попытаться подписать Харри зимой и играть с 18-летним Телем в атаке до этого

«Бавария» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Харри Кейна.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» на прошлой неделе отклонил предложение «Баварии по Кейну на сумму более 100 миллионов евро с учетом бонусов.

По данным Sport1, президент « » требует бо́льшую сумму в качестве фиксированной выплаты. Переговоры с «Баварией» продолжаются, однако мюнхенцы и сам в настоящее время не решили, как действовать дальше.

В качестве одного из возможных вариантов « » рассматривает подписание Кейна зимой. В этом случае основным нападающим мюнхенцев в первой части сезона станет 18-летний .

Также отмечается, что семья Кейна, в частности, его брат Чарли, усилила давление на стороны переговоров в последние дни. Форвард «Тоттенхэма» хочет внести ясность относительно своего будущего до старта АПЛ на следующей неделе.

Кейн дал «Баварии понять, что готов на переход свободным агентом в 2024 году, однако предпочитает перейти сейчас, поскольку хочет выступать в Лиге чемпионов.

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