Личка об уходе Норманна: «Пытался дозвониться до него, он не ответил. Не желаю ему ничего плохого»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об уходе Матиаса Норманна из клуба.

Напомним, полузащитник покинул Россию, расторгнув контракты с «Динамо» и «Ростовом» в одностороннем порядке. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что игрок принял такое решение в связи с тем, что «в здание «Москва-Сити» врезались дроны».

– Как вы отреагировали на решение Норманна покинуть «Динамо» и уехать из России?

– Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение – окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь.

– Матиас общался с вами перед отъездом?

– Нет, мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб.

– Вы не хотели позвонить ему, переубедить?

– Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь, – сказал .

Гендиректор «Динамо» об уходе Норманна из-за дронов: «Матиас жил возле «Москва-Сити», но от релокации отказался. Вся ситуация – лишь предлог, чтобы уйти бесплатно»

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