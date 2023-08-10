Личка об уходе Норманна: «Пытался дозвониться до него, он не ответил. Не желаю ему ничего плохого»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матиас Норманн Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об уходе Матиаса Норманна из клуба.

Напомним, полузащитник покинул Россию, расторгнув контракты с «Динамо» и «Ростовом» в одностороннем порядке. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что игрок принял такое решение в связи с тем, что «в здание «Москва-Сити» врезались дроны».

– Как вы отреагировали на решение Норманна покинуть «Динамо» и уехать из России?

– Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение – окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь.

– Матиас общался с вами перед отъездом?

– Нет, мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб.

– Вы не хотели позвонить ему, переубедить?

– Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь, – сказал Личка

Гендиректор «Динамо» об уходе Норманна из-за дронов: «Матиас жил возле «Москва-Сити», но от релокации отказался. Вся ситуация – лишь предлог, чтобы уйти бесплатно»

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9 комментариев

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Marcus-light
Слова мужчины
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ДМ-1чемпион
Марцел забудь о нем! Это недоразумение не стоит твоего внимания. Пусть теперь с ним разговаривают юристы в суде.
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Трент Резнор
У них с Лукаку одна мобила на двоих
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Tollie
мажорик-кайфарик испугался хлопушек.
скатертью дорога
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Spartakus1984
Норман как шельма туда-сюда,туда-сюда.Но выбор и в правду его.Чао,как игрок сдулся.
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sc4a.ke
Пускай играет в "безопасной" Европе.
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tolobas
Этот дурачок даже одного звонка Лички не стоит. Гнилой человек и как игрок в Динамо ничем хорошим не отметился
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rigobersong
Ответ Tollie
мажорик-кайфарик испугался хлопушек. скатертью дорога
Ничего он не испугался, искал повод что бы слиться:) В Норвегии вообще на улицу может любой Брейвик выйти:)
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