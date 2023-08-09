«РПЛ явно не прогрессирует. Когда играешь в одном озере с одними и теми же уточками, сложно прогрессировать». Паршивлюк об отсутствии еврокубков

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк не видит прогресса Мир РПЛ без еврокубков.

– Ваша оценка матча в Петербурге – насколько итог справедлив?

– Футбольная справедливость – вещь тонкая, у каждого она своя. С нашей стороны второй тайм – большой минус, потому что против « » играть 45 минут без мяча – смерти подобно. Поэтому на 90-й минуте получилось то, что получилось («Зенит» сравнял счет – Sports.ru), но, к счастью для нас, фортуна существует, – нам вернулось за первые две игры. Мы довольны, три очка набраны, в Питере много лет не побеждали.

– Можно ли говорить о том, что игра в Питере, исходя из неудачного старта и давления в медиа на команду, была переломной?

– Не читаю ничего, не знаю, каким было давление. Внутри коллектива мы понимаем, к чему идем и что делаем. Марцел [ ] говорил, что мы спокойно готовимся, гнем свою линию. Мы понимали перед игрой, куда едем – в Питер, к чемпиону, который тоже перед этим потерял очки. Поэтому я бы не говорил о давлении.

– Ощущение, что команда блестяще готова физически, подтверждается изнутри команды, исходя из тяжелых сборов? Говорят о том, что футболистов после тренировок рвало.

– Да, это было. Но надеемся, что мы пока не на том уровне физической готовности, который будет вдолгую. Даже на неделе перед матчем с «Зенитом» была очень тяжелая нагрузка. Надеюсь, это даст результат вдолгую.

– Вы уже опытный игрок. Как можете объяснить неуемное желание молодых игроков непременно уехать в Европу? Объясняется все это тем, что наш футбол деградирует. При этом клубы-интересанты называются невеликие.

– Скажите конкретную фамилию.

– и « ».

– Когда человеком в 19 лет интересуется «Челси» или «Лацио»…

– Но сейчас – «Страсбур».

– Мне сложно говорить за Арсена, что ему говорят со стороны, как видят его карьеру. Мне кажется, ему нужно самому смотреть на себя, на то, как видит себя. Те футболисты, которые уехали из России, у них было сложившееся имя здесь, они здесь что-то выиграли. Имею в виду Миранчука и Головина, не говоря о более раннем поколении Аршавина. Они здесь сделали себе имя, потом уезжали.

– Сдерживает ли уровень прогресс молодых игроков?

– Но ведь люди же уезжают из чемпионатов Чехии – не думаю, что там чемпионат сильнее нашего. Но игроки, уезжая, могут играть на более высоком уровне, в Лиге чемпионов, еврокубках. А когда ты играешь в одном озере с одними и теми же игрушками и уточками, сложно прогрессировать.

– Чемпионат России деградирует или прогрессирует? Стоит на месте?

– Наш чемпионат явно не прогрессирует.

– Стоит на месте?

– Я недавно книгу прочитал – там либо деградация, либо прогресс. Стоять на месте – такого не бывает.

– Какая книга?

– «Клуб пяти утра», – сказал Паршивлюк.

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