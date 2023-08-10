Андрей Федун о Медине и «Спартаке»: «Это бизнес. Где интереснее, туда и переходят»

Андрей Федун оценил трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

— Как вам трансферы «Спартака»?

— Не могу оценить, я не профессионал.

— Удивились, что в «Спартак» перешел игрок ЦСКА Медина?

— Нет, почему. Это бизнес — где интереснее, туда и переходят. Главное, чтобы он хорошо играл и радовал болельщиков.

Пока рано что-то говорить, посмотрим, — сказал бывший член совета директоров « ».

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