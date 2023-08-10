Андрей Федун о Медине и «Спартаке»: «Это бизнес. Где интереснее, туда и переходят»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Федун Хесус Медина Футбол

Андрей Федун оценил трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

— Как вам трансферы «Спартака»?

— Не могу оценить, я не профессионал.

— Удивились, что в «Спартак» перешел игрок ЦСКА Медина?

— Нет, почему. Это бизнес — где интереснее, туда и переходят. Главное, чтобы он хорошо играл и радовал болельщиков.

Пока рано что-то говорить, посмотрим, — сказал бывший член совета директоров «Спартака».

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13 комментариев

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Pok_Toholo
"Это бизнес. Где интереснее, туда и переходят". Переходят туда где больше платят. Бизнесмен епт, всю жизнь под братцем ходит, ни одной копейки сам не заработал, ещё философствует
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kasdgq76wztv
Так просто,такие игроки не переходят,здесь похоже конфликт с Федотовым был
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Caniball
Конфликт Медины и Федотова точно был.
Медина не очень хотел в обороне отрабатывать.
Будет смешно, если он начнет у Абаскаля отрабатывать. Промес и Зиньковский уже пашут.
Последний вообще понял, что если возвращаться не будет, то и играть не будет.
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Николай Повалюхин
Кому интересно мнение бывшего члена.
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Svobodu Mne
Эракович на даст соврать
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Древний спартач
Сейчас большинства наших игроков , а тем более легионеров на первое место ставят не "ромбики-стрелочки-буковки" , а денежный вопрос . В принципе , почему мы должны их осуждать , тем более , если в другом клубе дают какую-то перспективу в деньгах и в смысле игрового времени . Это раньше то. же Черчесов сидел хрен знает сколько лет "под Басаевым" и ждал своего часа , а сейчас дети по лавкам ложками стучат , да жена постоянно требует на пластические операции и на "выход в свет" - здесь не до целования навеки "стрелочек-ромбиков" . Есть возможность плюсануть к контракту лишние 100 тысяч $€£ , то и хорошо . Жизнь стала очень дорогой , ребята-мужики-господа-товарищи ,😉
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robbaggio
Андрей Федун: Где он сейчас?
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RAMIK
Ответ Pok_Toholo
"Это бизнес. Где интереснее, туда и переходят". Переходят туда где больше платят. Бизнесмен епт, всю жизнь под братцем ходит, ни одной копейки сам не заработал, ещё философствует
Ну этого мы незнаем. Может он тоже умный.
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Пользователь Huawei
Ответ Назар Игорь
Ну конечно, когда переходят в Спартак это бизнес, всë нормально, когда переходят в Зенит это жлобство, жадность, корыстолюбие, предательство, и т. д.
Спартак в отличие от зенита не дожидался, когда кто-то уже оформит трансфер, а перекупил вовремя. Что зениту мешало на такой же стадии забрать игрока? Зачем нужно было ждать, когда все детали уже были согласованы?
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Алексей Ильин
Ответ Назар Игорь
Ну конечно, когда переходят в Спартак это бизнес, всë нормально, когда переходят в Зенит это жлобство, жадность, корыстолюбие, предательство, и т. д.
«И те и другие безобразны» / А.И. Куприн /
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