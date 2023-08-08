Невилл надеется, что Кейн откажет «Баварии» и перейдет в «МЮ»: «Харри нужен «Юнайтед». С ним будет шанс догнать «Арсенал» или «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Гари Невилл надеется, что Харри Кейн откажет «Баварии» и перейдет в «Манчестер Юнайтед».

«Надеюсь, в «МЮ» наблюдают за ситуацией и видят, что сделка с «Баварией» может быть согласована. Но, надеюсь, Кейн скажет [немцам]: «Я не поеду».

Я могу ошибаться, у меня нет контактов с Кейном, но я буду просто ошеломлен, если он перейдет в «Баварию». Это огромный клуб, но я не вижу в этом ничего особенного. Буду потрясен, если он не захочет побить рекорд по голом в АПЛ.

Знаете, почему «Тоттенхэм» отклоняет предложения? Потому что они знают, что он не уйдет. Леви сидит и думает, что как только он согласится на 100 млн евро, Харри скажет: «Нет, я не хочу в «Баварию», а пойду туда [в «Манчестер Юнайтед»] за 100 млн». И тогда у Леви возникнут проблемы.

Надеюсь, Кейн поступил умно и скажет: «Нет, я не поеду [в «Баварию»], я хочу в «Юнайтед»». Потому что он нужен «Юнайтед». С Кейном «МЮ» сможет догнать «Арсенал» или «Манчестер Сити», – сказал экс-игрок «Ман Юнайтед».

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32 комментария

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madaev
МЮ который купил только-что форварда за 80 лямов...
+22
0
+22
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Leo_89
Можно подумать, что английские эксперты не знают Леви. Не отпустит он Кейна в другой английский клуб или вообще не отпустит никуда.
+6
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+6
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Valery Fan
Это моя мечта.но нет,не в это то так точно.можно рассмотреть трансфер зимой как вариант ,если он останется в ттх
+1
-1
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Подкат Пенальтьевич
Невилл и думать понятия взаимоисключающие
0
0
0
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Пирс Морган
Ответ madaev
МЮ который купил только-что форварда за 80 лямов...
Если чек остался, могут вернуть
+3
-3
0
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Dm Kznts
Ответ человек-муравей человек-физрук
Кейн динамит МЮ уже лет 5. смысл какой? сейчас оба клуба на одном уровне
посмотри на итоговую таблицу прошлого сезона, муравей )
+3
-3
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Ман Сити
Ответ iegord
Меня удивляет, как за один сезон все стали говорить о том, что догонять надо Арсенал, и забыли о Ливерпуле, который на протяжении 5 лет доминировал на пару с Сити без шансов для остальных
"Доминировал", выиграв 1 АПЛ и то ковидную. Т.е. даже хуже чем Лестер, который уже вылетел)
+3
-3
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Джейме Ланнистер
Ответ iegord
Меня удивляет, как за один сезон все стали говорить о том, что догонять надо Арсенал, и забыли о Ливерпуле, который на протяжении 5 лет доминировал на пару с Сити без шансов для остальных
А что они может противопоставить? за 5 лет уже вся основа стали стариками. Или все ещё надеешься на Нуньеса? Что он забьет 40 голов и будет конкурентами Сити
+1
-1
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RealJon
Ответ Джейме Ланнистер
А что они может противопоставить? за 5 лет уже вся основа стали стариками. Или все ещё надеешься на Нуньеса? Что он забьет 40 голов и будет конкурентами Сити
ну, Кроме Салаха 31 и Ван Дейка 32 кто еще старики? ))) Матипа и Тиаго в следующем году не будет и их заменят уже
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Джейме Ланнистер
Ответ RealJon
ну, Кроме Салаха 31 и Ван Дейка 32 кто еще старики? ))) Матипа и Тиаго в следующем году не будет и их заменят уже
Он говорить про прошлый состав. Тащер Салах сдал. Почти весь золотой состав уехали.
Да и где у них игроки в центре? пятеро ушли двое пришли. Пара травм и будет дальше какие-то ноунеймы играть.
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Serdar Muhatov
Ответ iegord
Меня удивляет, как за один сезон все стали говорить о том, что догонять надо Арсенал, и забыли о Ливерпуле, который на протяжении 5 лет доминировал на пару с Сити без шансов для остальных
Ливерпуль в кризисе. им надо поднимать новую команду. делать перестройку, новое поколение. а это займёт очень много времени
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