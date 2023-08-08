Невилл надеется, что Кейн откажет «Баварии» и перейдет в «МЮ»: «Харри нужен «Юнайтед». С ним будет шанс догнать «Арсенал» или «Ман Сити»

Гари Невилл надеется, что Харри Кейн откажет «Баварии» и перейдет в «Манчестер Юнайтед».

«Надеюсь, в «МЮ» наблюдают за ситуацией и видят, что сделка с «Баварией» может быть согласована. Но, надеюсь, Кейн скажет [немцам]: «Я не поеду».

Я могу ошибаться, у меня нет контактов с Кейном, но я буду просто ошеломлен, если он перейдет в «Баварию». Это огромный клуб, но я не вижу в этом ничего особенного. Буду потрясен, если он не захочет побить рекорд по голом в АПЛ.

Знаете, почему «Тоттенхэм» отклоняет предложения? Потому что они знают, что он не уйдет. Леви сидит и думает, что как только он согласится на 100 млн евро, Харри скажет: «Нет, я не хочу в «Баварию», а пойду туда [в «Манчестер Юнайтед»] за 100 млн». И тогда у Леви возникнут проблемы.

Надеюсь, Кейн поступил умно и скажет: «Нет, я не поеду [в «Баварию»], я хочу в «Юнайтед»». Потому что он нужен «Юнайтед». С Кейном «МЮ» сможет догнать «Арсенал» или «Манчестер Сити», – сказал экс-игрок «Ман Юнайтед».

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