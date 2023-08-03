Рэшфорд о рекорде Руни по голам за «МЮ»: «Надеюсь, побью. Могу забить 35-40 мячей за сезон»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Уэйн Руни премьер-лига Англия рекорды Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд хочет побить рекорд Уэйна Руни и считает, что может забить 35-40 голов за сезон.

У Руни, который выступал за «МЮ» с 2004-го по 2017-й, 253 гола в 559 матчах. Сейчас Рэшфорд занимает 18-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, у него 123 мяча в 358 играх.

«Надеюсь, я побью его. Никогда не знаешь, что произойдет, но я нацелен на голы и ассисты. Есть шанс, что это случится.

Мы с Руни говорили об этом, и он хочет, чтобы я сделал это. Он сказал, что это было бы здорово, ведь я вырос в клубе. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться это сделать.

Перед прошлым сезоном я всегда нацеливался на 20 голов. Это хорошая отметка для вингера. Но в этом сезоне я выбил 30 голов. Теперь нужно пытаться улучшить этот результат.

К концу сезона меня беспокоили травмы, я был не совсем в форме. Тогда и голов стало меньше. Если я смогу контролировать этот вопрос, то чувствую, что смогу продолжить и забить 35-40 голов», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Гари Невиллу.

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23 комментария

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Если и побьет рекорд, то даже в этом случае он и мизинца Руни не стоит. Не все определяется забитыми мячами
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Ответ CriminalJoint62
Изи вообще. В прошлом сезоне во всех соревнованиях он где-то 50 и забил. Партнеры бы еще соответствовали его уровню
Лолшто? Я даже не поленился и полез проверить эту глупость, что оказывается Рэшфорд не меньше Холанда забивает, 34 за прошлый сезон во всех турнирах, включая матчи за сборную
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Ответ QWertY
Если и побьет рекорд, то даже в этом случае он и мизинца Руни не стоит. Не все определяется забитыми мячами
Абсолютно верно. Пусть хоть дважды улучшит рекорд. Но до Руни далеко ему, во всех смыслах.
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Если даже 25 забьёт, все будут рады! При наличии девятки в команде, от которого как раз хотелось бы около 30!
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Ответ Jeremy Fraser
50? Статистика говорит, что только 30.
он в Росстате данные взял :)
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когда в среднем за один матч ты имеешь 3-4 момента 100% и реализуешь максимум 1 потому что не умеешь поднимать голову, то такие цифры ты никогда не пробьешь
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все могут 35-40
но забивают 10-20
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опять манся заправщик ноет ))
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Ответ Турко Ибрагимов
больше 30 за клуб ни разу не забил, рановато рассуждать о рекорде
ну да, контракт продлил - мог бы такую чушь и не пороть уже...
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Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
решфорд отличный игрок, походу после Месси и роналду будет разнообразные обладатели зм
Рэшфорд не стабилен. Конечно у него есть данные, но не хватает ему концентрации на весь сезон, да после Мундиаля выдал хорошую серию и именно благодаря ей о нем снова заговорили, но под конец сезона снова вернулся старый-добрый Маркус. Главное чтобы новый контракт с ним не сыграл злую шутку.
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Верь
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Ответ CriminalJoint62
Изи вообще. В прошлом сезоне во всех соревнованиях он где-то 50 и забил. Партнеры бы еще соответствовали его уровню
50? Статистика говорит, что только 30.
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Ответ DolJun
рэшфорд выиграл золотой мяч - звучит как самый короткий анекдот)
я уже пожалел что сказал это😅
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Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
решфорд отличный игрок, походу после Месси и роналду будет разнообразные обладатели зм
рэшфорд выиграл золотой мяч - звучит как самый короткий анекдот)
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Рэш молодец, что сконцентрировался на футболе. Но чтобы забивать по 35-40 голов, надо сильно подтянуть реализацию. Даже в прошедшем сезоне иногда просто дикие моменты порол
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Руни поставил рекорд за 13 лет у Рэша уже 8 прошло
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больше 30 за клуб ни разу не забил, рановато рассуждать о рекорде
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