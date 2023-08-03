Рэшфорд о рекорде Руни по голам за «МЮ»: «Надеюсь, побью. Могу забить 35-40 мячей за сезон»

Маркус Рэшфорд хочет побить рекорд Уэйна Руни и считает, что может забить 35-40 голов за сезон.

, который выступал за «МЮ» с 2004-го по 2017-й, 253 гола в 559 матчах. Сейчас Рэшфорд занимает 18-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, у него 123 мяча в 358 играх.

«Надеюсь, я побью его. Никогда не знаешь, что произойдет, но я нацелен на голы и ассисты. Есть шанс, что это случится.

Мы с Руни говорили об этом, и он хочет, чтобы я сделал это. Он сказал, что это было бы здорово, ведь я вырос в клубе. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться это сделать.

Перед прошлым сезоном я всегда нацеливался на 20 голов. Это хорошая отметка для вингера. Но в этом сезоне я выбил 30 голов. Теперь нужно пытаться улучшить этот результат.

К концу сезона меня беспокоили травмы, я был не совсем в форме. Тогда и голов стало меньше. Если я смогу контролировать этот вопрос, то чувствую, что смогу продолжить и забить 35-40 голов», – сказал нападающий « » в интервью .