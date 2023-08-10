«Динамо» после 4:3 в шутку анонсировало продажу валидола в фан-шопе: «Противопоказан для людей с повышенным твердоверином в крови»

«Динамо» в шутку анонсировало продажу валидола в фан-шопе.

Московский клуб сделал это после волевой победе над «Краснодаром» (4:3) во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Футбольный клуб «Динамо» объявляет о запуске нового товара в фан-шопе. Валидол становится неотъемлемой частью просмотра матчей любимой команды в этом сезоне. Скоро в продаже.

P.S. Противопоказан для людей с повышенным твердоверином (название появилось от строчки гимна «Мы – Динамо, это навсегда, выбор сделан, вера тверда!» – Sports.ru) в крови», — написали в телеграм-канале «Динамо».

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