Личка про 4:3: «Вернули должок, Захарян забил так же, как «Краснодар» три недели назад. За 3 дня 2 наших состава доказали, что могут выходить из зоны комфорта»

Марцел Личка сказал, что игроки «Динамо» вырвали победу у «Краснодара» благодаря характеру.

Встреча Фонбет Кубка России прошла в среду в Москве и завершилась победой «Динамо» со счетом 4:3. Победу команде Лички принес удар Арсена Захаряна со штрафного в добавленное ко второму тайму время.

«Ребятам сказал в раздевалке, что 40 минут они играют хорошо, бегают, стараются и делают, как я хотел – демонстрируют прессинг с борьбой. Но не надо паниковать, когда соперник забивает гол, сокращает разрыв.

«Краснодар» хороший соперник с хорошими игроками. Кривцов забил хороший гол – окей. Но почему‑то мы начинаем сразу бояться, начинается хаос.

Выходим на второй тайм, соперник сразу забивает гол. После этого успокаиваемся и начинаем играть более‑менее быстро, быстро выходить из обороны с мячом. И удалось снова повести, Грулев хорошо сыграл.

К сожалению, потом счет стал 3:3 после пенальти. Всегда большой риск, когда идешь в подкат. Всегда говорю игрокам, что не надо этого делать, когда этого не надо делать.

На 90 минуте Захарян забил так же, как «Краснодар» сделал это здесь три недели назад. Вернули должок. Проявили характер и борьбу до конца. При счете 3:3 чувствовалось, что команда старалась забить четвертый мяч. Это большой плюс. За три дня два наших состава практически доказали, что могут выходить из зоны комфорта.

Видимо, нам надо забивать минимум 4 мяча и надеяться, что соперники не смогут забить больше. Но болельщикам такой футбол нравится», — сказал тренер «Динамо».

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