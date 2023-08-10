«Интер Майами» расторг контракт с Марсманом, зарплату голкипера считают слишком высокой. Он говорил, что клуб не готов к Месси

«Интер Майами» расторг контракт с голкипером Ником Марсманом.

Во вторник клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним голкипером по обоюдному согласию сторон. Как утверждает The Athletic, решение было принято из-за высокой зарплаты Марсмана, не соответствующей количеству игрового времени.

Напомним, в июне после объявления о переходе в «Интер Майами» Марсман заявил, что клуб не готов к приезду аргентинца, поскольку стадион недостаточно оборудован: «У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например».

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