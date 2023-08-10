«Интер Майами» расторг контракт с Марсманом, зарплату голкипера считают слишком высокой. Он говорил, что клуб не готов к Месси

Теги МЛС Лионель Месси трансферы Ник Марсман Интер Майами Футбол

«Интер Майами» расторг контракт с голкипером Ником Марсманом.

Во вторник клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним голкипером по обоюдному согласию сторон. Как утверждает The Athletic, решение было принято из-за высокой зарплаты Марсмана, не соответствующей количеству игрового времени.

Напомним, в июне после объявления Лионеля Месси о переходе в «Интер Майами» Марсман заявил, что клуб не готов к приезду аргентинца, поскольку стадион недостаточно оборудован: «У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например».

Вратаря «Интер Майами» Марсмана укусил паук во время поездки в зоопарк с семьей. Одноклубник Месси попал в больницу

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Его отчислили что бы был слот, еще под одного иностранного игрока, ведь посредственного вратаря можно и местным игроком заменить:)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
аноним анонимович
Ответ Фанат Лионеля Месси
Анна,браво Пропихнуть в эту никому неинтересную новость Месси,моё почтение
наверное в спортсе новое правило появилось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Monksi Murkin
Ещё одна жертва мерзкого и жадного карлика,хороший и честный парень Марсман)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LechK1nG
Ответ red hikkikomori
Месси сначала уволил уборщика, теперь уже и футболиста, дальше ждём и тренера)
Если дальше эту тему развивать, то получается в какой-то момент Месси может и Бекхэму сказать, что он плохой владелец и уволить его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий