Вратаря «Интер Майами» Марсмана укусил паук во время поездки в зоопарк с семьей. Одноклубник Месси попал в больницу

Теги МЛС происшествия Ник Марсман Интер Майами Здоровье Футбол

Вратарь «Интер Майами» Ник Марсман попал в больницу после укуса паука.

По словам жены футболиста Натали ден Деккер, паук укусил Марсмана во время семейной поездки в зоопарк. Игрок провел в больнице три дня.

«Обратная сторона жизни в тропическом климате – если вы пойдете в зоопарк и вас укусит ядовитый паук... В итоге вас госпитализируют на три дня.

Счастлива, что ты вернулся домой, теперь поправляйся скорее», – написала ден Деккер в инстаграме.

Напомним, что за «Интер Майами» теперь будет выступать Лионель Месси.

Вратарь «Интера» о Месси: «Клуб не готов к Лео. У нас временный стадион, люди могут просто выйти на поле, ограждений нет»

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38 комментариев

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Олег Овчинников
Будем откровенны, не перейди Месси в этот клуб, данная новость не появилась бы. Теперь будут публиковать каждый чих связанный с Интер Майами.
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Vegas Knight
Паучьи рефлексы и ловкость киперу не помешают
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Очки Дани Алвеса
Ну спооортс, ну ты даешь! С таким же успехом моего друга недавно укусил комар, а я в свою очередь симпатизирую игре Месси. Чем не новость?
Укус чешется!
+20
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gPk
Ответ Олег Овчинников
Будем откровенны, не перейди Месси в этот клуб, данная новость не появилась бы. Теперь будут публиковать каждый чих связанный с Интер Майами.
Спокойно появилась бы.Не многих футболистов кусают ядовитые пауки
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RW7
Ответ Олег Овчинников
Будем откровенны, не перейди Месси в этот клуб, данная новость не появилась бы. Теперь будут публиковать каждый чих связанный с Интер Майами.
Если туда перейдет Кокорин, редакторы спортса попадут в психушку или переубивают друг друга, споря как же писать про команду… Это «Интер» Месси или «Интер» Кокорина?
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Spaten
Человеку Пауку может забить только человек Тапок!
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NickRockStar
Ответ Vegas Knight
Паучьи рефлексы и ловкость киперу не помешают
Джеффу Ханнеману не так повезло
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Kanonir152
Надеюсь, после укуса паука у парня обострятся инстинкты
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charly_54
Ответ Олег Овчинников
Будем откровенны, не перейди Месси в этот клуб, данная новость не появилась бы. Теперь будут публиковать каждый чих связанный с Интер Майами.
Будем откровенны человек паук в штатах популярнее чем месси
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RW7
Ответ RW7
Если туда перейдет Кокорин, редакторы спортса попадут в психушку или переубивают друг друга, споря как же писать про команду… Это «Интер» Месси или «Интер» Кокорина?
А если еще и эта команда будет в медиалиге, вам прямо из унитаза начнут об этих новостях кричать
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Кирилл
Ответ Aleksey Yashin
Новость опубликована для того, чтобы в заголовке написать "одноклубник Месси"?
Думаю, ради в шуток в стиле «о, сейчас станет настоящим Человеком-Пауком и будет ловить мячи благодаря паучьей чуйке» )
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Stanislav Samoylov
Ответ RW7
Если туда перейдет Кокорин, редакторы спортса попадут в психушку или переубивают друг друга, споря как же писать про команду… Это «Интер» Месси или «Интер» Кокорина?
Думаю, там будет и Интер Месси, и Кокорин Месси
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a2wai
Паук оказался фанатом мадридского Реала видимо.
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Чингиз Зайнуллин
это одноклубник матюиди
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LaffyTaffy
Это ручной паук Лапорты
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Игорь Новиков
Ответ Олег Овчинников
Будем откровенны, не перейди Месси в этот клуб, данная новость не появилась бы. Теперь будут публиковать каждый чих связанный с Интер Майами.
Здесь вы не правы. Тут ситуация редкая. Поэтому и попал сюжет в новости.
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RW7
Ответ gPk
Спокойно появилась бы.Не многих футболистов кусают ядовитые пауки
Может, имеется какая-то статистика?
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haymaker
Паук-глор.
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Egorushka56
Когда в мэры одного из городов Подмосковья баллотировался Паук и обещал в каждый дом вино и шлюх, мой друг придумал бессмертную фразу: "Не верь никому - верь Пауку"
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2vdhrvmmzf
Магуайер быт, Гарфилд был, Холланд был, теперь Марсман
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kunaguero
А кто укусил, черная вдова?
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113k
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пауки, змеи, крокодилы. Опасно ходить вне городов.
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Vegas Knight
Ответ NickRockStar
Джеффу Ханнеману не так повезло
Жуткая история
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Glukinho
тащемта например
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Улан Улукбек
а причём тут месси
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