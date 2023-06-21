Вратаря «Интер Майами» Марсмана укусил паук во время поездки в зоопарк с семьей. Одноклубник Месси попал в больницу

Вратарь «Интер Майами» Ник Марсман попал в больницу после укуса паука.

По словам жены футболиста Натали ден Деккер, паук укусил Марсмана во время семейной поездки в зоопарк. Игрок провел в больнице три дня.

«Обратная сторона жизни в тропическом климате – если вы пойдете в зоопарк и вас укусит ядовитый паук... В итоге вас госпитализируют на три дня.

Счастлива, что ты вернулся домой, теперь поправляйся скорее», – написала ден Деккер в инстаграме.

Напомним, что за « » теперь будет выступать Лионель Месси.

Вратарь «Интера» о Месси: «Клуб не готов к Лео. У нас временный стадион, люди могут просто выйти на поле, ограждений нет»