Личка про 1:3 с «Краснодаром»: «Второй гол – нокаут для «Динамо». Соперник был лучше и опаснее»
Марцел Личка объяснил, из-за чего «Динамо» проиграло «Краснодару» (1:3) в его первой игре.
– Главный вывод: в первые 20-25 минут получалось забирать мячи, был быстрый выход в контратаку, были хорошие моменты, выходили 3 на 3, 4 на 3. Но не били по воротам.
Соперник был лучше: когда они перехватывали мяч, хорошо действовали в атаке, были опаснее в завершении атак.
Первый гол – рикошет, потеряли уверенность в себе, после углового случился второй гол. Это был сильный удар, нокаут для команды. Во втором тайме попробовали быстро забить мяч, соперник мог отличиться еще, но Шунин спасал. «Краснодар» сыграл очень хорошо с мячом и использовал моменты.
– Расскажите про замены. Что не устраивало в центре поля?
– Подбор мяча. Фомин не всегда успевал, потому что Захарян и Смолов пробовали убегать вперед. Нужен был хороший баланс между атакой и защитой, я включил в игру Норманна, который помог в центре Фомину, Заха стал играть выше, получил больше свободы с точки зрения креативной игры.
– Какая оптимальная позиция Захаряна?
– Он может играть и на фланге, и в центре поля, он умеет ходить за линию полузащиты и искать свободные зоны. Его можно использовать как вингера, – сказал главный тренер «Динамо».
Отличное начало сезона. Посмотрим какие выводы вы сделаете перед матчем с Нижним Новгородом
Почему в Динамо уже второй год подряд срываются хорошие трансферы?
Где Луис Чавес, который должен был сегодня прилететь в Москву?
В прошлом году так сорвались Монтес и Карцев. Неужели не нашли за год вариант, как решить этот вопрос? Или умеют только на отмыв госбабла схемы находить?
когда они на поле команда лишина двух игроков