Личка про 1:3 с «Краснодаром»: «Второй гол – нокаут для «Динамо». Соперник был лучше и опаснее»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Краснодар Даниил Фомин Матч ТВ Матиас Норманн Марцел Личка Арсен Захарян Футбол

Марцел Личка объяснил, из-за чего «Динамо» проиграло «Краснодару» (1:3) в его первой игре.

– Главный вывод: в первые 20-25 минут получалось забирать мячи, был быстрый выход в контратаку, были хорошие моменты, выходили 3 на 3, 4 на 3. Но не били по воротам.

Соперник был лучше: когда они перехватывали мяч, хорошо действовали в атаке, были опаснее в завершении атак.

Первый гол – рикошет, потеряли уверенность в себе, после углового случился второй гол. Это был сильный удар, нокаут для команды. Во втором тайме попробовали быстро забить мяч, соперник мог отличиться еще, но Шунин спасал. «Краснодар» сыграл очень хорошо с мячом и использовал моменты.

– Расскажите про замены. Что не устраивало в центре поля?

– Подбор мяча. Фомин не всегда успевал, потому что Захарян и Смолов пробовали убегать вперед. Нужен был хороший баланс между атакой и защитой, я включил в игру Норманна, который помог в центре Фомину, Заха стал играть выше, получил больше свободы с точки зрения креативной игры.

– Какая оптимальная позиция Захаряна?

– Он может играть и на фланге, и в центре поля, он умеет ходить за линию полузащиты и искать свободные зоны. Его можно использовать как вингера, – сказал главный тренер «Динамо».

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ Илья600
Мне одному показалось что Фомина и Макарова надо было сразу после первого тайма убирать... Отличное начало сезона. Посмотрим какие выводы вы сделаете перед матчем с Нижним Новгородом
Макаров - это вообще самый беспонтовый трансфер Динамо за последние лет 5-7. Отдать 10 миллионов за ВОТ ЭТО ЧУДО, которое передерживает мяч в каждой игре, что я смотрел - удивительно. Даже когда он феерил в Рубине, было видно, что игрок не стоит этих денег, и это просто удачные перформансы.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья600
Мне одному показалось что Фомина и Макарова надо было сразу после первого тайма убирать...
Отличное начало сезона. Посмотрим какие выводы вы сделаете перед матчем с Нижним Новгородом
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
По игре показалось, что, как во дворе, всем нравится бегать в нападение, а возвращаться в оборону - дело беспонтовое. Сколько раз Краснодар выходил 3 в 1, 3 в 2? XG наверное около 5
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ка Ман
Я пришёл домой и до сих пор в нокауте. Ну, разве так можно с болельщиками?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр
фомин итом сезоне был очень медленным. чтоб принять какое либо решение ему нужно не менее3 или 5 касаний.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Диордица
Всё верно, что опорника нет толком, вот и защитники грешат передачами. Фома хорош, когда играет чуть выше. Макар(10млн.) не радует давно уже. Понятно,что забить могли первыми не раз и всё по другому пошло бы. Но рикошет, угловой и писец игре, поплыли. А надо, чтоб могли воспрянуть. Было 0:2, лет 8 назад от ЦСКА после 1 тайма. Ииии.... 4:2!!!!!! Успехов команде, тренеру, радости болельщикам!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ответ Илья600
Мне одному показалось что Фомина и Макарова надо было сразу после первого тайма убирать... Отличное начало сезона. Посмотрим какие выводы вы сделаете перед матчем с Нижним Новгородом
Очень странно, что Личка предпочёл Гладышеву (который был хорош в товарищеских матчах) Макарова.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Бояров
Ответ Очки Дани Алвеса
По игре показалось, что, как во дворе, всем нравится бегать в нападение, а возвращаться в оборону - дело беспонтовое. Сколько раз Краснодар выходил 3 в 1, 3 в 2? XG наверное около 5
С выходами соглашусь,но по xg даже небольшое преимущество Динамо, 1,6 против 1,5.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Если хотите бороться за что-то серьёзное, второй гол не должен быть нокаутом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Не, сыграли-то хреново, но меня другое волнует.
Почему в Динамо уже второй год подряд срываются хорошие трансферы?
Где Луис Чавес, который должен был сегодня прилететь в Москву?

В прошлом году так сорвались Монтес и Карцев. Неужели не нашли за год вариант, как решить этот вопрос? Или умеют только на отмыв госбабла схемы находить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья600
Ответ Очки Дани Алвеса
По игре показалось, что, как во дворе, всем нравится бегать в нападение, а возвращаться в оборону - дело беспонтовое. Сколько раз Краснодар выходил 3 в 1, 3 в 2? XG наверное около 5
В точку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья600
Ответ Очки Дани Алвеса
Макаров - это вообще самый беспонтовый трансфер Динамо за последние лет 5-7. Отдать 10 миллионов за ВОТ ЭТО ЧУДО, которое передерживает мяч в каждой игре, что я смотрел - удивительно. Даже когда он феерил в Рубине, было видно, что игрок не стоит этих денег, и это просто удачные перформансы.
От него ещё в прошлом сезоне надо было избавляться. После не забитого пенальти Спартаку в кубке вообще надо было снять повязку капитанскую. Пусть короче скамейку полирует
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мартинелли
Ответ леннорыч-абрамович
В итоге оба клуба всё равно сезон без трофеев закончат.
Краснодар займет первое место - пророчество
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Личка попал похоже. У него в ближайшие 4 тура Зенит и ЦСКА и в кубке Краснодар и Спартак... Это похороны для такого Динамо. Лучше бы в Оренбурге остался...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
В итоге оба клуба всё равно сезон без трофеев закончат.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vodichka_play
Бальбуэна реально кэп,управлял командой весь матч,но ошибок много...надо что то делать - выводы надо делать и не подвести команду в матче с Нижнем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Динамо пока команда, у который очень большие проблемы с балансом. Всё-таки играть с центром Фомин - Захарян - Смолов проблематично. Если Динамо сможет усилится мексиканцем (Чавесом), то должно быть получше, как минимум в отношении баланса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Динамовцы своими привозами, обезличили несчастного Личку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кобранов
Ну че насмотрелись на атакующий футбол ? … ( это я любителям восторженных отзывов )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Gaidar
Фомин и Макаров совсем плохие
когда они на поле команда лишина двух игроков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Ответ Мартинелли
Краснодар займет первое место - пророчество
Дай Бог! Этому и в Питере рады будут!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Соколов
Ответ Мартинелли
Краснодар займет первое место - пророчество
нет второе, первое будет за Динамо, в 30 туре)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Мне показалось или он реально игру как видел рассказал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pnapna3@gmail.com
Даса это отстой, вот кого надо менять сразу , Гурская прав надо менять пол команды, всю́ защиту и вратаря в первую очередь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Русаков
Ответ Илья600
От него ещё в прошлом сезоне надо было избавляться. После не забитого пенальти Спартаку в кубке вообще надо было снять повязку капитанскую. Пусть короче скамейку полирует
Вы про Макарова пишете о Фомине)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий