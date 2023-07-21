Личка про 1:3 с «Краснодаром»: «Второй гол – нокаут для «Динамо». Соперник был лучше и опаснее»

Марцел Личка объяснил, из-за чего «Динамо» проиграло «Краснодару» (1:3) в его первой игре.

– Главный вывод: в первые 20-25 минут получалось забирать мячи, был быстрый выход в контратаку, были хорошие моменты, выходили 3 на 3, 4 на 3. Но не били по воротам.

Соперник был лучше: когда они перехватывали мяч, хорошо действовали в атаке, были опаснее в завершении атак.

Первый гол – рикошет, потеряли уверенность в себе, после углового случился второй гол. Это был сильный удар, нокаут для команды. Во втором тайме попробовали быстро забить мяч, соперник мог отличиться еще, но спасал. « » сыграл очень хорошо с мячом и использовал моменты.

– Расскажите про замены. Что не устраивало в центре поля?

– Подбор мяча. Фомин не всегда успевал, потому что Захарян и пробовали убегать вперед. Нужен был хороший баланс между атакой и защитой, я включил в игру , который помог в центре Фомину, Заха стал играть выше, получил больше свободы с точки зрения креативной игры.

– Какая оптимальная позиция ?

– Он может играть и на фланге, и в центре поля, он умеет ходить за линию полузащиты и искать свободные зоны. Его можно использовать как вингера, – сказал главный тренер «Динамо».