«ЦСКА может претендовать на 1-е место. Надо дать шанс Гайчу, Заболотный провел отвратительный матч с «Зенитом». Соломатин об армейцах
Андрей Соломатин уверен в способности ЦСКА побороться за чемпионство.
«ЦСКА может претендовать на первое место в новом сезоне.
Считаю, что надо дать шанс Гайчу. Заболотный вчера провел не самый лучший матч, я бы даже сказал, отвратительный. Понятно, что вчера не было Облякова, а через него строятся выходы в атаку. Мендес более оборонительный игрок.
Я не сторонник приобретений в нынешней ситуации. Может, стоит дать возможность молодым.
Вчерашний матч показал, что ЦСКА может претендовать на самые высокие места. Самый большой порядок у армейцев в линии обороны», – сказал экс-защитник клуба.
Мясо тратит 30млн, Зенит берет ещё Бразилов, а мы Ермаковым сыграем? Хорошая идея
А игра показала, что чемпионских амбиций у ЦСКА нет. Автобус и «пык мык» впереди.
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