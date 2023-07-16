«ЦСКА может претендовать на 1-е место. Надо дать шанс Гайчу, Заболотный провел отвратительный матч с «Зенитом». Соломатин об армейцах

Андрей Соломатин уверен в способности ЦСКА побороться за чемпионство.

« может претендовать на первое место в новом сезоне.

Считаю, что надо дать шанс . Заболотный вчера провел не самый лучший матч, я бы даже сказал, отвратительный. Понятно, что вчера не было , а через него строятся выходы в атаку. Мендес более оборонительный игрок.

Я не сторонник приобретений в нынешней ситуации. Может, стоит дать возможность молодым.

Вчерашний матч показал, что ЦСКА может претендовать на самые высокие места. Самый большой порядок у армейцев в линии обороны», – сказал экс-защитник клуба.