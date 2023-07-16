«ЦСКА может претендовать на 1-е место. Надо дать шанс Гайчу, Заболотный провел отвратительный матч с «Зенитом». Соломатин об армейцах

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Андрей Соломатин OLIMPBET Суперкубок России Антон Заболотный Иван Обляков Фелипе Мендес Адольфо Гайч Футбол

Андрей Соломатин уверен в способности ЦСКА побороться за чемпионство.

«ЦСКА может претендовать на первое место в новом сезоне.

Считаю, что надо дать шанс Гайчу. Заболотный вчера провел не самый лучший матч, я бы даже сказал, отвратительный. Понятно, что вчера не было Облякова, а через него строятся выходы в атаку. Мендес более оборонительный игрок.

Я не сторонник приобретений в нынешней ситуации. Может, стоит дать возможность молодым.

Вчерашний матч показал, что ЦСКА может претендовать на самые высокие места. Самый большой порядок у армейцев в линии обороны», – сказал экс-защитник клуба.

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10 комментариев

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Aleksandr Danilov
Я не сторонник приобретений в нынешней ситуации. Может, стоит дать возможность молодым.

Мясо тратит 30млн, Зенит берет ещё Бразилов, а мы Ермаковым сыграем? Хорошая идея
+11
-2
+9
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Spaten
Писали вроде что Зе Великолепный был лучший))
+2
0
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WelcomeBackPURE
У ЦСКА большие проблемы, если они до сих пор ведутся на то, что Заболотный - это футболист
+5
-3
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Толик Вдовенко
У Заболотного каждый матч отвратительный, он совершенный ноль в созидании и организации атак и очень средний игрок в борьбе и в игре в воздухе. Выбор его первым номером многое говорит о тактике Федотова. Как и то, что игроки атаки бегут от него.

А игра показала, что чемпионских амбиций у ЦСКА нет. Автобус и «пык мык» впереди.
+3
-1
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Mu5ta
Молодежь заканчивается на Глебове и Носкове
Может быть Арбузов, но ему особо не дают времени
Креативщика и мотора Ушакова отдали почти Крыльям
На этом все
Ермаков не футболист
Не выйдет из него не Саша Головин, не Алан Дзагоев новый
+1
-1
0
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Константин Эсперов
Больной что ли или притворяется ?
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Spartakus1984
Ну не знаю.Пока все клубы усиляются,по чуть чуть,у ЦСКА только ослабевает состав. Чудом 2 метсо взяли а тут о 1 размышляют
+1
-1
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Владислав Бондарчук
Ответ Aleksandr Danilov
Я не сторонник приобретений в нынешней ситуации. Может, стоит дать возможность молодым. Мясо тратит 30млн, Зенит берет ещё Бразилов, а мы Ермаковым сыграем? Хорошая идея
Рейдно и Арбузов
0
0
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