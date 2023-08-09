«Веня Мандрыкин, покойся с миром». Фанаты ЦСКА вывесили баннер в память о вратаре

Теги ЦСКА Вениамин Мандрыкин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Факел Футбол

Фанаты ЦСКА почтили память Вениамина Мандрыкина.

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России умер в возрасте 41 года.

Во время матча Фонбет Кубка России с «Факелом» болельщики развернули баннер в память о Мандрыкине.

«Веня Мандрыкин, покойся с миром», – написали болельщики на баннере.

Стоит отметить, что сам матч начался с минуты молчания.

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4 комментария

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parfumer.01
Веня, покойся с миром…
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граф Якунин
Вроде он не хотел того, что ему советуют эти ребята
+2
0
+2
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Дмитрий Чадаев
жаль его, но сам виноват. Болельщики молодцы, что помнят
+3
-2
+1
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граф Якунин
Ответ Дмитрий Чадаев
жаль его, но сам виноват. Болельщики молодцы, что помнят
А что минусуют? Его кто-то заставлял от дпс гнать на скорости в 200?
О мертвых ничего кроме правды
+1
0
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