«Веня Мандрыкин, покойся с миром». Фанаты ЦСКА вывесили баннер в память о вратаре
Фанаты ЦСКА почтили память Вениамина Мандрыкина.
Экс-вратарь ЦСКА и сборной России умер в возрасте 41 года.
Во время матча Фонбет Кубка России с «Факелом» болельщики развернули баннер в память о Мандрыкине.
«Веня Мандрыкин, покойся с миром», – написали болельщики на баннере.
Стоит отметить, что сам матч начался с минуты молчания.
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