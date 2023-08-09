«Веня Мандрыкин, покойся с миром». Фанаты ЦСКА вывесили баннер в память о вратаре

Фанаты ЦСКА почтили память Вениамина Мандрыкина.

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России умер в возрасте 41 года.

Во время матча Фонбет Кубка России с « » болельщики развернули баннер в память о Мандрыкине.

« , покойся с миром», – написали болельщики на баннере.

Стоит отметить, что сам матч начался с минуты молчания.

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