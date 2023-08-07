«МЮ» интересен Тодибо. В случае ухода Магуайра могут купить защитника «Ниццы»

«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо.

« » запрашивал информацию о доступности 23-летнего экс-футболиста «Барселоны», однако предложений и переговоров пока не было.

Этот трансфер может осуществиться только в случае ухода из «Юнайтед» .

Тодибо в прошлом сезоне заработал 2 желтые и 2 красные карточки в 34 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.

Удаление на 9-й секунде – ого! Кажется, у «Ниццы» (Тодибо) самая быстрая красная в истории топ-чемпионатов

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