«МЮ» интересен Тодибо. В случае ухода Магуайра могут купить защитника «Ниццы»

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Харри Магуайр Жан-Клер Тодибо Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо.

«МЮ» запрашивал информацию о доступности 23-летнего экс-футболиста «Барселоны», однако предложений и переговоров пока не было.

Этот трансфер может осуществиться только в случае ухода из «Юнайтед» Харри Магуайра.

Тодибо в прошлом сезоне заработал 2 желтые и 2 красные карточки в 34 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.

Удаление на 9-й секунде – ого! Кажется, у «Ниццы» (Тодибо) самая быстрая красная в истории топ-чемпионатов

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10 комментариев

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Ответ <CRISTIANO>
Когда играл в Барсе, то казался будущим топом, но что-то подобное быдо с Умтити.
Умтити не казался, а реально был топом. Было ощущение, что года через 2-3 он станет лучшим цз. Очень кайфовал с его игры, быстрый, цепкий, умный, отлично играл на втором этаже, плюс левоногий, а таких цз очень мало и по сей день. Если бы не травмы...
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Магваера ссаными тряпками не выгнать
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-2
+9
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Ответ Today I feel Qatari
В Шальке был посмешищем. Уж лучше Эванса подписать на сезон
так на сезон и подписали уже.
+4
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+4
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Ответ Today I feel Qatari
В Шальке был посмешищем. Уж лучше Эванса подписать на сезон
зимой–весной он чуть ли не лучшим в этой клоунаде был. летом уже происходил тотальный цирк - ретранслируется это на будущее молодого игрока примерно никак
+2
0
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Ответ <CRISTIANO>
Когда играл в Барсе, то казался будущим топом, но что-то подобное быдо с Умтити.
Тодибо ушел из-за своего характера. У парня не было терпения в следствии чего не любил сидеть на скамейке, считал, что он должен играть в основе, скандалил с тренером, а когда еще Барселона стала наигрывать Араухо вместо него, Тодибо сам подал на трансфер и был продан
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В Шальке был посмешищем. Уж лучше Эванса подписать на сезон
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Опровергли уже
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Кукурелья для второго английского посмешища)
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