«МЮ» интересен Тодибо. В случае ухода Магуайра могут купить защитника «Ниццы»
«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо.
«МЮ» запрашивал информацию о доступности 23-летнего экс-футболиста «Барселоны», однако предложений и переговоров пока не было.
Этот трансфер может осуществиться только в случае ухода из «Юнайтед» Харри Магуайра.
Тодибо в прошлом сезоне заработал 2 желтые и 2 красные карточки в 34 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.
Удаление на 9-й секунде – ого! Кажется, у «Ниццы» (Тодибо) самая быстрая красная в истории топ-чемпионатов
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