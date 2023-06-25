Маунт перейдет в «МЮ» в 2023-м или уйдет из «Челси» свободным агентом в 2024-м. Переговоров с «Баварией» нет
У Мэйсона Маунта сейчас есть два варианта продолжения карьеры.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник не собирается продлевать контракт с «Челси» и либо этим летом перейдет в «Манчестер Юнайтед», либо покинет лондонский клуб в качестве свободного агента в 2024 году.
Отмечается, что «Бавария», об интересе которой недавно сообщалось, пока не направляла свое предложение и не вступала в переговоры о трансфере англичанина.
«МЮ» не прекратил переговоры по Маунту – предложение в 55 млн фунтов еще в силе
маунт скоро выставить трансферный реквест и к сожалению боэли сломается и продаст за 50+5
а 10-ка - за переход в этом сезоне
думаю ТХ урок усвоил и ошибки с мейсоном не повторит.