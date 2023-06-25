Маунт перейдет в «МЮ» в 2023-м или уйдет из «Челси» свободным агентом в 2024-м. Переговоров с «Баварией» нет

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Мэйсон Маунт Фабрицио Романо Футбол

У Мэйсона Маунта сейчас есть два варианта продолжения карьеры.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник не собирается продлевать контракт с «Челси» и либо этим летом перейдет в «Манчестер Юнайтед», либо покинет лондонский клуб в качестве свободного агента в 2024 году.

Отмечается, что «Бавария», об интересе которой недавно сообщалось, пока не направляла свое предложение и не вступала в переговоры о трансфере англичанина.

«МЮ» не прекратил переговоры по Маунту – предложение в 55 млн фунтов еще в силе

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16 комментариев

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mj23.net
Боэли непонятно, за что торгуется. Воспитанник, минимальная зп, год контракта, проваленный последний сезон с рецидивом травмы и операцией, 1 активный покупатель. МЮ итак предложил много. Я понимаю, всякие Ливерпули с трансферами Чемберленов разогрели ценники. Но тут прям win win для Челси. А он ломается, как будто за Маунтом там пару топов выстроились.
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Dm Kznts
Ответ DolJun
маловероятно. по факту мю до 23его маунта ждать не будет явно - им усиление сейчас нужно, эриксен еле ноги передвигает. плюс свободным агентом его вполне тухель захочет подтянуть, смысл упускать? самого маунта скорее всего сошлют в глубокий запас за подобное. короче интересно как будут развиваться события, но пока я бы сказал что все таки договорятся с челси.
предикш мой такой.
маунт скоро выставить трансферный реквест и к сожалению боэли сломается и продаст за 50+5
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
зимой за 10-ку можно взять.
зимой он уже сможет контракт подписать
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Dm Kznts
Ответ Акира_1
Ну ладно, год посидеть на лавке всего-то придётся и может идти на все 4 стороны. Хотя уже были такие примеры, что игрок ломается, ломается, ссорится с клубом, попадает в резерв, а потом публично просит прощение, чтоб вновь играть и не терять форму. Именно это и ждёт Маунта.
акирыч, во ты с гору нафантазировал ))
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dreamstep
Маунт свой воспитанник, который немного потух, но которого надо восстанавливать так как все-таки когда взяли ЛЧ он был хорошо. Продать вот его сейчас - просто лишиться духа Челси.
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
зимой он уже сможет контракт подписать
на следующий сезон.
а 10-ка - за переход в этом сезоне
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DolJun
Ответ Dm Kznts
предикш мой такой. маунт скоро выставить трансферный реквест и к сожалению боэли сломается и продаст за 50+5
может и так, но пока больше похоже на френки номер 2. тен хаг уже месяц потерял в погоне за мейсоном, пусть попытает удачи с кайседо)
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Dm Kznts
Ответ DolJun
может и так, но пока больше похоже на френки номер 2. тен хаг уже месяц потерял в погоне за мейсоном, пусть попытает удачи с кайседо)
самое абсурдное что можеть быть это покупка на флажке по жуткому оверпрайсу как было с антони.
думаю ТХ урок усвоил и ошибки с мейсоном не повторит.
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Акира_1
Ответ Dm Kznts
акирыч, во ты с гору нафантазировал ))
Ну так МЮ просто должны заплатить требуемую сумму. Даже не в 3 раза больше как за Антони, а просто приемлемые деньги за игрока сборной Англии в рассвете сил. А нет, ну тогда без Маунта с пожилым Эриксеном.
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