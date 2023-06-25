Маунт перейдет в «МЮ» в 2023-м или уйдет из «Челси» свободным агентом в 2024-м. Переговоров с «Баварией» нет

У Мэйсона Маунта сейчас есть два варианта продолжения карьеры.

Как утверждает инсайдер , полузащитник не собирается продлевать контракт с « » и либо этим летом перейдет в « », либо покинет лондонский клуб в качестве свободного агента в 2024 году.

Отмечается, что « », об интересе которой недавно сообщалось, пока не направляла свое предложение и не вступала в переговоры о трансфере англичанина.

«МЮ» не прекратил переговоры по Маунту – предложение в 55 млн фунтов еще в силе