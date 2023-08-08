Ондуа, имеющему паспорт РФ, не дали британскую визу. Он пропустит матч квалификации ЛЧ с «Рейнджерс»

Гаэлю Ондуа, у которого российский паспорт, не выдали британскую визу.

В связи с этим камерунский полузащитник швейцарского «Серветта» пропустит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс». Встреча пройдет в Глазго в среду.

«В Шотландию с командой не лечу. Не удалось получить визу. Желаю команде проявить себя на максимум. Удачи, парни, жду вас дома», — написал Ондуа в телеграм‑канале.

«Виза ему до сих пор не выдана британскими властями, игрок не едет в Глазго.

Значительных усилий, предпринятых клубом и игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно.

Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает игрока, а команде по неспортивным причинам придется играть без важного футболиста в составе», – говорится в заявлении «Серветта».

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