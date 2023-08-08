Ондуа, имеющему паспорт РФ, не дали британскую визу. Он пропустит матч квалификации ЛЧ с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Серветт Гаэль Ондуа Футбол

Гаэлю Ондуа, у которого российский паспорт, не выдали британскую визу.

В связи с этим камерунский полузащитник швейцарского «Серветта» пропустит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс». Встреча пройдет в Глазго в среду.

«В Шотландию с командой не лечу. Не удалось получить визу. Желаю команде проявить себя на максимум. Удачи, парни, жду вас дома», — написал Ондуа в телеграм‑канале.

«Виза ему до сих пор не выдана британскими властями, игрок не едет в Глазго.

Значительных усилий, предпринятых клубом и игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно.

Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает игрока, а команде по неспортивным причинам придется играть без важного футболиста в составе», – говорится в заявлении «Серветта».

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11 комментариев

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Sinister Kid
Друг спрашивает, это расизм или русофобия? Или двойное комбо, за которое стакан дадут?
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ponso
Нет проблем. Британцы перед матчем встанут на колено, дабы замять сей пикантный казус.
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Pertinax Gandi
Разве это не расизм?
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Илья Сазоненков
Ответ Pertinax Gandi
Разве это не расизм?
Русофобия с нотками нацизма
Британцы, такие британцы)
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Барберис
Ответ Pertinax Gandi
Разве это не расизм?
Чистой воды.

Но так можно.
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кабан галльский
Жизни афророссиян важны. Позор белым английским расистам.
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Бухгалтер2021
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футбол вне политики
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Amalfitano
Ответ Никита Карпасов
Ну сам в Англии и это точно не из-за гражданства)!
А из-за чего? Из-за цвета кожи?
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