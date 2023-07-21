Ондуа перешел в «Серветт» из «Ганновера». Хавбек с паспортом РФ уже играл за швейцарский клуб

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Гаэль Ондуа перешел в клуб из чемпионата Швейцарии.

27-летний полузащитник с паспортом РФ подписал соглашение с «Серветтом» на два года с возможностью продления договора еще на один сезон.

Гаэль Ондуа ранее выступал за «Ганновер». Он вернулся в швейцарскую команду, поскольку прежде уже играл за нее – с 2019 по 2021 год.

Футболист родился в Камеруне, но жил в России с 9 лет, так как его отец был сотрудником посольства. Ондуа воспитывался в академии московского «Локомотива» и играл за «Анжи».

Также он числился в составе ЦСКА и один раз вышел на поле за основную команду в матче Кубка России в 2014 году.

Ондуа провел 2 матча за Камерун на ЧМ-2022. Его статистика – здесь.

Фото: servettefc.ch

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1 комментарий

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CriminalJoint62
Молодец, Гаэль. Эти оголтелые русофобы не давали дышать простому русскому парню
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