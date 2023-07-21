Ондуа перешел в «Серветт» из «Ганновера». Хавбек с паспортом РФ уже играл за швейцарский клуб
Гаэль Ондуа перешел в клуб из чемпионата Швейцарии.
27-летний полузащитник с паспортом РФ подписал соглашение с «Серветтом» на два года с возможностью продления договора еще на один сезон.
Гаэль Ондуа ранее выступал за «Ганновер». Он вернулся в швейцарскую команду, поскольку прежде уже играл за нее – с 2019 по 2021 год.
Футболист родился в Камеруне, но жил в России с 9 лет, так как его отец был сотрудником посольства. Ондуа воспитывался в академии московского «Локомотива» и играл за «Анжи».
Также он числился в составе ЦСКА и один раз вышел на поле за основную команду в матче Кубка России в 2014 году.
Ондуа провел 2 матча за Камерун на ЧМ-2022. Его статистика – здесь.
Фото: servettefc.ch
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