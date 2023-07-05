Ондуа о будущем: «Есть интерес из РПЛ, предложения из Германии и других стран. На днях будет объявлено»

Гаэль Ондуа заявил, что скоро определится с новым клубом.

27-летний хавбек находится в статусе свободного агента по истечении контракта с « ».

— Многие сватают вас в . Вы уже месяц в России и как будто бы намекаете, что хотите остаться здесь.

— Честно, на данный момент есть интерес. Но скоро узнаете, на днях все будет официально.

— Это будет российский клуб?

— Не знаю! В ближайшие дни будет объявлено.

— Оказаться в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА для вас реально?

— Не могу об этом говорить, но скоро будет известно.

— Вы долгое время играли в Германии. Были ли предложения от европейских команд?

— Есть предложения из , из других стран тоже. Но нужно сначала все обдумать, выбрать наилучший вариант. В ближайшие дни это сделаем. Мы ждали официального завершения контракта. Сегодня же я свободный человек. Могу двигаться дальше, – сказал .