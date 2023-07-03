Ондуа о ЧМ-2018: «Было круто, Россия показала, что является футбольной страной. Будет еще один ЧМ, думаю, поживем – увидим»

Гаэль Ондуа верит, что в России может пройти еще один чемпионат мира по футболу.

– Допускаете, что еще когда-нибудь Россия сможет принять чемпионат мира?

– Конечно. Во время я ходил на матчи – это было круто! Во всех городах было много людей из разных стран. Это просто прекрасно! Некоторые мои друзья играли и рассказывали об атмосфере. Думаю, что чемпионат мира в России будет. Поживем – увидим.

– Были на легендарном для сборной России против Испании матче в «Лужниках»?

– Да, я был на том матче! Не могу передать эмоции, которые я тогда испытывал. В первую очередь никто не верил в проход России. Но футбол непредсказуем. Сборная это показала и доказала, что Россия является футбольной страной, – сказал полузащитник сборной , имеющий российское гражданство.