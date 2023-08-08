Капитаны клубов АПЛ сообщили, что игроки продолжат преклонять колено перед некоторыми матчами

Теги премьер-лига Англия дискриминация Футбол

Капитаны клубов АПЛ заявили, что игроки будет преклонять колено перед некоторыми матчами.

Футболисты, в частности, будут преклонять колено перед стартовым и заключительным турами Премьер-лиги. Также это касается некоторых матчей в октябре и апреле, которые будут проводиться в рамках программы «Нет места расизму».

Капитаны заявили, что они «едины в убеждении, что дискриминации нет места ни в футболе, ни в обществе в целом».

«Мы стремимся использовать свою платформу для того, чтобы способствовать празднованию разнообразия и демонстрировать поддержку в борьбе с расизмом,

Поэтому мы продолжим демонстрировать солидарность, вставая на колено в важные моменты предстоящего сезона. Разнообразие играет ключевую роль в успехе игры, и мы убеждены, что люди должны уважать других, независимо от их этнической принадлежности или происхождения», – заявил капитаны.

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10 комментариев

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Безумный Макс
они неизлечимо больны...
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Оригинальный Ник
Перед всеми матчами, где играют Мудрик или Зинченко
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Дмитрий Сидоров
Ответ Безумный Макс
они неизлечимо больны...
хуже)))
+1
0
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Итачи Учиха
А почему именно на колено? Они других поз не знают?
0
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Михо
Этот жест у нормальных людей вызывает обратную реакцию, вместо сочувствия- раздражение
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Пирс Морган
Перед всеми матчами, где играют против Сити
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Direct free kick
Бруну только и делает, что стоит на коленях
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