Капитаны клубов АПЛ сообщили, что игроки продолжат преклонять колено перед некоторыми матчами

Капитаны клубов АПЛ заявили, что игроки будет преклонять колено перед некоторыми матчами.

Футболисты, в частности, будут преклонять колено перед стартовым и заключительным турами Премьер-лиги. Также это касается некоторых матчей в октябре и апреле, которые будут проводиться в рамках программы «Нет места расизму».

Капитаны заявили, что они «едины в убеждении, что дискриминации нет места ни в футболе, ни в обществе в целом».

«Мы стремимся использовать свою платформу для того, чтобы способствовать празднованию разнообразия и демонстрировать поддержку в борьбе с расизмом,

Поэтому мы продолжим демонстрировать солидарность, вставая на колено в важные моменты предстоящего сезона. Разнообразие играет ключевую роль в успехе игры, и мы убеждены, что люди должны уважать других, независимо от их этнической принадлежности или происхождения», – заявил капитаны.

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