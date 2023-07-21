«Накрашенные ногти и ресницы не означают, что ты не можешь играть в футбол». Нападающая «МЮ» и Англии Тун о сексизме

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Элла Тун рассказала о сексизме в футболе.

«То тут, то там сталкиваешься со всякими мелочами. Но нас [c Алессией Руссо] это не пугает. Мы выросли в эпоху, когда с женским футболом не считались, особенно когда мы были совсем молоды. Это позволило нам стать теми, кем мы сегодня являемся, и сделало нас немного жестче.

Касательно игроков определенно есть стереотипы. Но если у вас накрашены ногти и ресницы, это не означает, что вы не можете играть в футбол», – сказала Тун.