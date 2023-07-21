«Накрашенные ногти и ресницы не означают, что ты не можешь играть в футбол». Нападающая «МЮ» и Англии Тун о сексизме

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия женский футбол сборная Англии жен стиль дискриминация Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Элла Тун рассказала о сексизме в футболе.

«То тут, то там сталкиваешься со всякими мелочами. Но нас [c Алессией Руссо] это не пугает. Мы выросли в эпоху, когда с женским футболом не считались, особенно когда мы были совсем молоды. Это позволило нам стать теми, кем мы сегодня являемся, и сделало нас немного жестче.

Касательно игроков определенно есть стереотипы. Но если у вас накрашены ногти и ресницы, это не означает, что вы не можете играть в футбол», – сказала Тун.

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14 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ Bashibuzuck
Накрашенные ногти и ресницы говорят лишь о том, что ты женщина, и больше ни о чем😉. Нууу...по крайней мере раньше так было
Как вам сказать.. . Я прожила довольно долгую жизнь.. . Ибрагим вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах акбар! Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина ( только с ногтями и ресницами )
+11
0
+11
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noti22
Теперь понятно, почему у женщин такие ужасные вратари. С ногтями ловить мячи нелегко
+10
-1
+9
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QWertY
Разве им запрещает кто нибудь играть в футбол?
+5
0
+5
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Bashibuzuck
Накрашенные ногти и ресницы говорят лишь о том, что ты женщина, и больше ни о чем😉. Нууу...по крайней мере раньше так было
+3
0
+3
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stanvixx
Ответ QWertY
Разве им запрещает кто нибудь играть в футбол?
Нет. Но дискриминация и притеснения сами о себе не поноют ))
+3
0
+3
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группа Последний День Недели
Если футболистки перестанут красить ногти и наращивать ресницы, то в женском футболе вообще смотреть будет не на что
+2
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fussballer
Ответ Евгений Семенченко
а кто такой Ибрагим? )))
https://www.youtube.com/watch?v=5-zh0a6nDTo
+2
0
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Моутиньо оформляет 40
Если внешность хорошая, то никакие макияжи-маникюры не нужны
+1
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Адам Нинуху
уровень женского футбола сопоставить с уровнем футбола в каждом дворе
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Семён Жуйло
Накрашенные ногти и ресницы не означают, что ты не можешь играть в футбол. Если девочка, то - да. А если мальчик?
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OldRedWhite
Ответ noti22
Теперь понятно, почему у женщин такие ужасные вратари. С ногтями ловить мячи нелегко
Да ради Бога !
Главное , что она не мужик и не Рапино )))
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Евгений Семенченко
Ответ Алексей Ненахов
Как вам сказать.. . Я прожила довольно долгую жизнь.. . Ибрагим вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах акбар! Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина ( только с ногтями и ресницами )
а кто такой Ибрагим? )))
+1
-1
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Евгений Семенченко
Ответ Адам Нинуху
уровень женского футбола сопоставить с уровнем футбола в каждом дворе
не,во дворе поинтереснее будет и качество получше )))
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Адам Нинуху
Ответ Евгений Семенченко
не,во дворе поинтереснее будет и качество получше )))
это мы знаем что во дворе лучше играют в футбол но мы же про женщин говорим
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