Рюдигер о религии: «Я мусульманин. Перед матчами молюсь за всех игроков и за тех, кто пришел на стадион – больше мне ничего не нужно»
Антонио Рюдигер рассказал, что настраивается на матчи с помощью молитвы.
– Как вы мотивируете себя перед матчами? Может быть, слушаете какую-то песню или думаете о чем-то конкретном?
– Я мусульманин, я верю в Бога, и именно поэтому перед матчами я молюсь. Молюсь, чтобы никто из игроков – как моей команды, так и соперников, – не получил травм, молюсь за всех людей, которые пришли посмотреть игру на стадионе.
Мне больше ничего не нужно – только молиться, – сказал защитник мадридского «Реала».
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Если речь о том, что ему не нужна другая мотивация(другой ритуал) перед игрой.