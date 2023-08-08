Рюдигер о религии: «Я мусульманин. Перед матчами молюсь за всех игроков и за тех, кто пришел на стадион – больше мне ничего не нужно»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер религия Футбол

Антонио Рюдигер рассказал, что настраивается на матчи с помощью молитвы.

– Как вы мотивируете себя перед матчами? Может быть, слушаете какую-то песню или думаете о чем-то конкретном?

– Я мусульманин, я верю в Бога, и именно поэтому перед матчами я молюсь. Молюсь, чтобы никто из игроков – как моей команды, так и соперников, – не получил травм, молюсь за всех людей, которые пришли посмотреть игру на стадионе.

Мне больше ничего не нужно – только молиться, – сказал защитник мадридского «Реала».

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13 комментариев

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ZA.RMA
Ответ Дядя ТУРА
откажешься от зарплаты?
А причем тут зарплата?)

Если речь о том, что ему не нужна другая мотивация(другой ритуал) перед игрой.
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onegin2007
Я, когда проезжаю под жд мостом и надо мной едет поезд, всегда загадываю желание, что бы у всех всё было хорошо. Правда.
+4
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el52el5353
краусавчик!!!!
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Спартак Уокер
Очень правильная мотивация
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T622222
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T622222
Ответ onegin2007
Я, когда проезжаю под жд мостом и надо мной едет поезд, всегда загадываю желание, что бы у всех всё было хорошо. Правда.
На Варшавку приезжай там каждые 5 минут можно загадывать ))
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raiska123
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Когда у тебя на уме только деньги больше ни о чем и думать не нужно
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