Рюдигер назвал «дебилом» и «торговцем» фаната в аэропорту, попросившего у него несколько автографов. Защитник извинился

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер оскорбил болельщика по прибытии во Франкфурт.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как защитник «Реала» и сборной Германии в аэропорту вступил в короткую словесную перепалку с, предположительно, «охотником за автографами». Мужчина попросил несколько автографов, что не понравилось футболисту.

– Ты не фанат, ты торговец, – сказал Рюдигер.

– Жаль, что ты навешиваешь на меня такие ярлыки. Ты меня не знаешь, – ответил фанат.

– Ты крутой парень, я тебя боюсь. Дебил, – заявил футболист.

Спустя время Рюдигер извинился: «Автографам и селфи для фанатов, которые просят уважительно и любезно, рад в любое время. Но иногда все заходит слишком далеко. Особенно постоянные непрошеные съемки, которые я считаю грубыми, немного раздражали меня в тот момент. Тем не менее, я не должен был так реагировать и использовать это слово. Извините!»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Алмазов
Ответ Фарид Харисов
— Я этого дебила в Химках видал, деревянными автографами торгует!
К слову сказать (я сам только недавно об этом узнал), под деревянными членами имеются ввиду матрёшки с изображением членов КПСС...
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пароль Логинов
Ответ rigobersong
Вся сущность игроков реала:) А потом плачут про расизм:))
вся сущность ригоберки. 🤡
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
— Я этого дебила в Химках видал, деревянными автографами торгует!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер
Два автографа в одни руки! Не больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giga90
Ответ rigobersong
Вся сущность игроков реала:) А потом плачут про расизм:))
И все таки, зачем тебе несколько автографов?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий