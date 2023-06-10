Рюдигер назвал «дебилом» и «торговцем» фаната в аэропорту, попросившего у него несколько автографов. Защитник извинился

Антонио Рюдигер оскорбил болельщика по прибытии во Франкфурт.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как защитник «Реала» и сборной Германии в аэропорту вступил в короткую словесную перепалку с, предположительно, «охотником за автографами». Мужчина попросил несколько автографов, что не понравилось футболисту.

– Ты не фанат, ты торговец, – сказал Рюдигер.

– Жаль, что ты навешиваешь на меня такие ярлыки. Ты меня не знаешь, – ответил фанат.

– Ты крутой парень, я тебя боюсь. Дебил, – заявил футболист.

Спустя время Рюдигер извинился: «Автографам и селфи для фанатов, которые просят уважительно и любезно, рад в любое время. Но иногда все заходит слишком далеко. Особенно постоянные непрошеные съемки, которые я считаю грубыми, немного раздражали меня в тот момент. Тем не менее, я не должен был так реагировать и использовать это слово. Извините!»